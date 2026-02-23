Yüksek rakımda duygulandıran video: Mehmetçik el örgüsü boyunluklara teşekkür etti

Kategoriler
Ankaralı Hatice Güner, ilmek ilmek ördüğü 195 adet boyunluğu Türk askerine hediye etti. Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ankaralı Hatice Güner tarafından örülen boyunlukların askerlerimize ulaştırıldığı kaydedildi. Aynı zamanda yüksek rakımlarda çekilen video ile Mehmetçik Hatice Güner’e teşekkür etti.