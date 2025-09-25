Menü Kapat
22°
Editor
 Baran Aksoy

Mehmetçik, çocuklara su verdiği için soruşturma başlatıldı iddiası! MSB kaynaklarından açıklama

MSB kaynakları, Hatay’daki bir hudut karakolunda görev yapan askerlerin köy yolundaki çocuklara su verdiği için soruşturma geçirdiğine dair haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu. MSB kaynakları konuya ilişkin, "Söz konusu olay, kamuoyuna yansıtıldığı gibi çocuklara su verilmesiyle ilgili değil; disiplin anlayışıyla bağdaşmayan ve konusu askerî suç kapsamına giren davranışlarla ilgilidir" ifadelerini kullandı.

Mehmetçik, çocuklara su verdiği için soruşturma başlatıldı iddiası! MSB kaynaklarından açıklama
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2025
11:56
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
11:58

(MSB) kaynakları, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hatay’daki bir hudut karakolunda görev yapan askerlerin, köy yolundaki çocuklara su verdiği için haklarında soruşturma başlatıl iddialarına MSB kaynakları cevap verdi. Bu iddiaların kamuoyunu yanlış yönlendirmeye amaçladığını ve gerçeği yansıtmadığını belirten MSB kaynakları, iddiaları maksadını aşan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını zedelemeye yönelik kasıtlı bir algı oluşturma çabası ürünü olarak değerlendirdi.

Mehmetçik, çocuklara su verdiği için soruşturma başlatıldı iddiası! MSB kaynaklarından açıklama

"ÇOCUKLARA SU VERİLMESİYLE İLGİLİ DEĞİL..."

Açıklamanın devamında MSB kaynakları şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu olay, kamuoyuna yansıtıldığı gibi çocuklara su verilmesiyle ilgili değil; anlayışıyla bağdaşmayan ve konusu askerî suç kapsamına giren davranışlarla ilgilidir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan tüm personelin insani değerleri önceleyen bir anlayışla hareket ettiği herkesçe bilinen bir gerçektir. Bu anlayış, binlerce yıllık millî, manevi ve mesleki değerlere sahip Türk Silahlı Kuvvetlerimizin örf ve adetlerinde köklü bir yere sahiptir.

"TSK TÜM OLAYLARA DİSPİLİN ANLAYIŞIYLA BAKIYOR"

Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik asılsız, eksik veya çarpıtılmış bilgiye dayalı haber ve yorumlara itibar edilmemesi; resmî açıklamaların esas alınması önem arz etmektedir.”

Mehmetçik, çocuklara su verdiği için soruşturma başlatıldı iddiası! MSB kaynaklarından açıklama

SURİYE'DE SON DURUM

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’deki son duruma ilişkin sorular üzerine de şunları söyledi:

“Suriye Hükümeti ile SDG terör örgütü arasındaki temaslar dikkat ve hassasiyetle takip edilmektedir. Son olarak Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümet güçlerine yönelik saldırılar, SDG terör örgütünün; 10 Mart 2025’te Suriye Hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediğini ve bölgesel barış ve istikrara tehdit oluşturduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Türkiye, Suriye’nin istikrar ve güvenliği ile bölgemizin huzuru için Suriye hükümetiyle başta terör örgütleriyle mücadele olmak üzere yakın iş birliğini sürdürmeye ve ‘Tek Devlet, Tek Ordu’ ilkesini desteklemeye kararlıdır"

