Frenle gazın yerini karıştıran sürücü dehşet saçtı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Merkez Mahallesi'nde akılalmaz bir kaza meydana geldi. 3 ay önce Almanya'dan tatil için Türkiye'ye gelen Şükrü O. isimli gurbetçi, ülkeden ayrılmadan önce alışverişe çıktı. Yabancı plakalı otomobiliyle giderken önüne çıkan minibüse çarpmamak için manevra yapan sürücü, kontrolden çıkan aracı durdurmaya çalıştı. Ancak sürücü fren yerine gaza basınca yaklaşık 3 metreden bir lokantanın bahçesine düştü. Otomobil bahçe duvarı ile lokanta duvarı arasında sıkışırken, sürücü küçük yaralarla kazayı atlattı.