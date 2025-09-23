Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Lastiği patlayan minibüs takla attı: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda seyir halindeki minibüsün lastiği patladı. Kontrolden çıkarak savrulan minibüs takla atıp devrildi. Feci kazada 2 kişi öldü, biri ağır 8 kişi yaralandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2025
06:14
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
06:14

'te patlayan lastik faciaya yol açtı. Minibüsün takla attığı kaza sonrası can pazarı yaşandı.

PATLAYAN LASTİK FACİAYA YOL AÇTI

Korkunç Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Nizip kesimi kırsal Akçakent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hasan Ali idaresindeki 27 ME 8998 plakalı , ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Savrulan araç, taklalar attıktan sonra yol kenarına devrildi.

Lastiği patlayan minibüs takla attı: Ölü ve yaralılar var

2 KADIN CAN VERDİ

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde araçtaki Curiye El Uglan (45) ve ismi öğrenmeyen bir kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Lastiği patlayan minibüs takla attı: Ölü ve yaralılar var

1'İ AĞIR 8 KİŞİ YARALI

Kazada yaralanan 8 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin adına Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Lastiği patlayan minibüs takla attı: Ölü ve yaralılar var

Kazada hayatını kaybeden 2 kadının cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Lastiği patlayan minibüs takla attı: Ölü ve yaralılar var
