Lastiği patlayan minibüs takla attı: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlayan lastik faciaya yol açtı. Minibüsün takla attığı kaza sonrası can pazarı yaşandı.

PATLAYAN LASTİK FACİAYA YOL AÇTI

Korkunç kaza Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Nizip kesimi kırsal Akçakent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hasan Ali idaresindeki 27 ME 8998 plakalı minibüs, ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Savrulan araç, taklalar attıktan sonra yol kenarına devrildi.

2 KADIN CAN VERDİ

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde araçtaki Curiye El Uglan (45) ve ismi öğrenmeyen bir kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

1'İ AĞIR 8 KİŞİ YARALI

Kazada yaralanan 8 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin adına Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden 2 kadının cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.