26°
Ordu'da kafa kafaya çarpışma: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu Ulubey'de 2 hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu hastaneye kaldırılan 3 kişinden biri yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 04:15
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 04:15

, ilçenin Akpınar Mahallesi, -Ulubey yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ulubey ilçesinden ilçesi istikametine seyreden Recep Ali Düzgün (75) yönetimindeki 52 HT 642 plakalı hafif ticari araç ile Dursun Çetinkaya’nın (24) kullandığı 52 ACL 869 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Çetinkaya’nın kullandığı araç yol kenarındaki refüje savruldu. Kazanın etkisi ile sürücüler ve Recep Ali Düzgün’ün eşi Saniye Düzgün (70) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yaptığı kurtarma çalışmalarının ardından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altında alındı.

Sürücü Recep Ali Düzgün, tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Recep Ali Düzgün’ün emekli öğretmen olduğu öğrenildi.

Ordu'da kafa kafaya çarpışma: 1 ölü, 2 yaralı

GÖRGÜ TANIĞI KAZANIN SEBEBİNİ AÇIKLADI

Kazanın gördü tanığı İsmail Akpınar, büyük bir ses üzerine kaza olduğunu fark ettiklerini, kazanın hatalı sollamadan kaynaklı olduğunu söyledi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, 2 aracın çarpışması ve sonrasında ise savrulma anları yer alıyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#kaza
#ordu
#ölüm
#yaralanma
#altınordu
#Ulaşımkazası
#Ulubey
#Yaşam
