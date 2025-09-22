Şanlıurfa'da feci kaza! Otomobilde sıkışan genç yanarak hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yolcu minibüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yanarak hayatını kaybederken, minibüsteki 14 kişi yaralandı. Kaza, Şanlıurfa'nın Beyaz Kule mevkiinde yaşandı. Mehmet P.'nin kullandığı yolcu minibüsü ile Can A.'nın (20) kullandığı otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

YARALI 14 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobil alev aldı. Kaza nedeniyle bölgeye Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinden çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Olay yerine giden ekipler, yanan otomobilde sıkışan genç sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı, yaralanan 14 kişiyi ise ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Ceylanpınar ve Viranşehir'deki hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekipleri, yanan otomobilin sürücüsünü kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen otomobildeki Can A.'nın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.