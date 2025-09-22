Gaziantep'te feci kaza kardeşleri ayırdı: 3 kardeşten 1'i kurtuldu

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Yavuzeli-Gaziantep karayolu kırsal Atabek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Adıyaman'dan Gaziantep yönüne seyreden Zeynel Alagöz (41) idaresindeki 27 AVH 167 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.



KAZADAN SADECE 1'İ SAĞ ÇIKTI

Yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Zeynel Alagöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kardeşleri Abuzer Alagöz (40) ve Celal Alagöz (57) ise yaralı halde Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Abuzer Alagöz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Celal Alagöz'ün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Feci kazada yaşamını yitiren Zeynel ve Abuzer Alagöz'ün cenazeleri adli tıp kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin Adıyaman'da defnedileceği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.