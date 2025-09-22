Menü Kapat
25°
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Gaziantep'te feci kaza kardeşleri ayırdı: 3 kardeşten 1'i kurtuldu

Gaziantep'te park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kardeşten 2'si hayatını kaybetti. Kaza gece 02.00 sıralarında karayolunda meydana geldi. Kardeşlerden biri olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan iki kardeşten biri kurtarılırken diğeri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazelerin Adıyaman'da defnedileceği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 12:40
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 16:50

, gece saat 02.00 sıralarında Yavuzeli- karayolu kırsal Atabek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 'dan Gaziantep yönüne seyreden Zeynel Alagöz (41) idaresindeki 27 AVH 167 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Gaziantep'te feci kaza kardeşleri ayırdı: 3 kardeşten 1'i kurtuldu

KAZADAN SADECE 1'İ SAĞ ÇIKTI

Yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Zeynel Alagöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kardeşleri Abuzer Alagöz (40) ve Celal Alagöz (57) ise yaralı halde Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Abuzer Alagöz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Celal Alagöz'ün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Feci kazada yaşamını yitiren Zeynel ve Abuzer Alagöz'ün cenazeleri adli tıp kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin Adıyaman'da defnedileceği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Gaziantep'te feci kaza kardeşleri ayırdı: 3 kardeşten 1'i kurtuldu
ETİKETLER
#kaza
#trafik
#ölüm
#adıyaman
#gaziantep
#kardeş
#Yaşam
