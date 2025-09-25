Menü Kapat
22°
Yaşam
Anne ve 3 yaşındaki kızını hayatan kopardı! Ödül gibi ceza aldı

Bursa'da babasının mevlit töreninden dönen Yeliz Efe ve 3 yaşındaki kızı Ela'nın ölümünde yüzde yüz kusurlu bulunan taksi sürücüsü 5 aylık tutukluluğunun ardından cezaevinden denetimli serbestlikle salıverildi. Acılı baba Raşit Efe eşi ve kızını hayattan koparan sürücünün salıverilmesine isyan ederek 'Bu ceza mı, ödül mü?' dedi. Efe yetkilere seslenerek adaletin sağlanmasını istediğini belirtti.

'da Yeliz Efe ve 3 yaşındaki kızı Ela'nın hayattan koparıldığı kazada yüzde yüz kusurlu olduğu ortaya çıkan sürücüsü 5 aylık tutukluluk süreci ardından denetimli serbestlikle salıverildi. Kızı ve eşinin acısıyla yaşayan Raşit Efe verilen cezaya isyan ederek, "Bu mı, ödül mü? Bizim canımız yandı, başkalarının da yanmasın" diyerek yetkililere seslendi.

Anne ve 3 yaşındaki kızını hayattan kopardı! Ödül gibi ceza aldı

TAKSİ ANNE VE KIZINI HAYATTAN KOPARDI

Olay, 17 Kasım tarihinde Bursa Ankara karayolu Bilecik Muratdere Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2023 yılında babasını kaybeden Öğretmen Yeliz Efe (30), mevlit dönüşünde kucağında 3 yaşındaki kızıyla birlikte Bursa-Bilecik karayolunda seyir halindeyken korkunç kazaya kurban gitti. 17 Kasım 2024 tarihinde Muratdere Köyü mevkiinde dönüşün yasak olduğu noktada manevra yapan Kemal K. idaresindeki taksi, anne ve kızın bulunduğu aracın kazaya karışmasına neden oldu. Çarpmanın etkisiyle Yeliz Efe ve küçük kızı Ela Efe olay yerinde hayatını kaybetti.

Anne ve 3 yaşındaki kızını hayattan kopardı! Ödül gibi ceza aldı

YÜZDE YÜZ KUSURLU SÜRÜCÜ 5 AY SONRA SERBEST BIRAKILDI

Kazanın ardından yüzde yüz kusurlu bulunan ve tutuklanan taksi sürücüsü, yalnızca 5 ay cezaevinde kaldı. Taksi sürücüsü mahkemede çelişkili ifadeler vermesine rağmen, denetimli serbestlikten yararlanarak serbest bırakıldı.

Anne ve 3 yaşındaki kızını hayattan kopardı! Ödül gibi ceza aldı

ACILI BABA İSYAN ETTİ: BU CEZA MI ÖDÜL MÜ?

Eşi ve çocuğunun hayatını kaybettiği aracı kullanan Raşit Efe, adeta yüreğini yakan sözlerle karara şöyle isyan etti: "Eşim ve çocuğumu hayattan kopardı. Benim artık ne bayramım, ne babalar günüm var. Bu şahsa verilen 5 ay ceza mı yoksa ödül mü? Cezaların artırılmasını istiyorum. Kazanın olduğu yerde her yıl 2-3 kez ciddi yaşanıyor. Bizim canımız yandı, başkalarının da yanmasın. Yüzde yüz kusurlu olan bu sürücünün ceza almasını istiyorum."

Anne ve 3 yaşındaki kızını hayattan kopardı! Ödül gibi ceza aldı

YASAK OLAN YERDEN DÖNÜŞ YAPTI

Feci kazaya ait ortaya çıkan güvenlik kamerasında, taksi sürücüsünün yasak olan yerde dönüş yaptığı ve aracın taksiye çarptığı görüldü.

Anne ve 3 yaşındaki kızını hayattan kopardı! Ödül gibi ceza aldı

'KAZA YERİNDE ÖNLEM ALINSIN'

Vatandaşlar da kazaların sık yaşandığı Muratdere Köyü mevkiinde gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirterek, yetkililere çağrıda bulundu.

Anne ve 3 yaşındaki kızını hayattan kopardı! Ödül gibi ceza aldı
