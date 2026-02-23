Menü Kapat
Okul müdürlerine böyle saldırmışlar! Bitlis'teki olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

'in Ahlat ilçesinde geçtiğimiz gün veliler tarafından iki okul müdürüne yönelik saldırı gerçekleştirilmişti. Velilerin okul müdürlerine yönelik saldırısı kamuoyunda yankı uyandırırken olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Öte yandan Eğitim Bir Sen Bitlis Şubesi de saldırıyı protesto etmek amacıyla olayın yaşandığı Abdurrahman Gazi İlkokulu önünde basın açıklaması yaptı.

Okul müdürlerine böyle saldırmışlar! Bitlis'teki olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde veliler tarafından iki okul müdürüne yapılan saldırı kamuoyunda yankı uyandırırken, olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı ve Eğitim Bir Sen saldırıyı protesto etti.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde veliler iki okul müdürüne saldırdı.
Saldırı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Eğitim Bir Sen Bitlis Şubesi, saldırıyı protesto etmek amacıyla basın açıklaması yaptı.
