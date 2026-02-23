Okul müdürlerine böyle saldırmışlar! Bitlis'teki olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kategoriler
Bitlis'in Ahlat ilçesinde geçtiğimiz gün veliler tarafından iki okul müdürüne yönelik saldırı gerçekleştirilmişti. Velilerin okul müdürlerine yönelik saldırısı kamuoyunda yankı uyandırırken olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Öte yandan Eğitim Bir Sen Bitlis Şubesi de saldırıyı protesto etmek amacıyla olayın yaşandığı Abdurrahman Gazi İlkokulu önünde basın açıklaması yaptı.