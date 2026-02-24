Güneş patlamaları depremleri tetikliyor mu? Yeni araştırma ortalığı karıştırdı

İşte kritik nokta burada. Bu değişimin, yer kabuğundaki elektrik yükleri üzerinde ek bir elektrostatik kuvvet oluşturabileceği belirtiliyor. Araştırmacılara göre bu kuvvet, zaten kırılma sınırına gelmiş bir fay hattında basınç dengesini bozabilir. Yani kırılmaya ramak kalmış bir fay, küçük bir itkiyle harekete geçebilir.

Hatta modelde, söz konusu elektrostatik etkinin yerçekimi ya da gelgit kuvvetleriyle kıyaslanabilir düzeyde olabileceği savunuluyor. Açıkçası bu iddia, jeoloji camiasında ciddi bir tartışmanın kapısını aralamış durumda.