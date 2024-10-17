Ölümle burun buruna anlar: 16. katta asılı kaldı şans eseri böyle kurtuldu

17 Ekim 2024 17:01 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 17:19

Brezilya'nın Guaruja şehrinde bir binanın 16. katındaki pencerede asılı kalan kadın yürekleri ağza getirdi. Cam sildiği esnada bir anda düşen kadın, şans eseri pencerenin kenarına tutunabildi, komşuları tarafından kurtarıldığı anlar amatör kameraya yansıdı.

Dikkat! Başınıza ölü ya da yaralı kuş düşebilir, yetkililer 'dokunmayın' uyarısında bulundu

Dikkat! Başınıza ölü ya da yaralı kuş düşebilir, yetkililer 'dokunmayın' uyarısında bulundu

Brezilya​'nın Guaruja şehrinde meydana gelen bir olaya dair video kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve her izleyenin yüreği ağzına geldi. Çok katlı bir binanın 16. katında cam silen bir kadın​, aniden dengesini kaybetti. Şans eseri pencerenin kenarına tutunmayı başaran kadın, 16. katta öylece asılı kaldı.

ŞANS ESERİ HAYATTA KALDI

Kadının can havlini görenler hemen yardıma koştu. O anlara karşı binadan tanık olanlar ise cep telefonlarına sarıldı ve o anları kayda aldı.

Kadının ölümle burun buruna kaldığı anlarda çığlıklar havada uçuştu. Şans eseri hayatta kalan kadın, hemen ayağının altında bulunan pencere pervazı sayesinde kurtarılana kadar tutunabildi.

PENCERE KENARINDAN 3 KİŞİ ALDI

Kadının imdadına 3 komşusu koştu. Kadın, alkışlar eşliğinde daireye çekildi. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıda bulundu.