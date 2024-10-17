Denizden 67 gün sonra kurtarılan balıkçı neler yaşadığını anlattı: Cesetleri bota bağladım

17 Ekim 2024 15:45 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 16:13

Rusya'da balık avı için yeğeni ve kardeşiyle beraber açıldıktan 67 gün sonra bulunan Mikhail Pichugin nasıl hayatta kaldığını anlattı. Kardeşinin ve yeğeninin soğuktan donarak öldüğünü söyleyen Pichugin, yağmur suyu biriktirdiğini söyledi.

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Rusya​'da 15 yaşındaki yeğeni ve kardeşiyle beraber balık avına çıktıktan sonra kayıplara karışan 46 yaşındaki Mikhail Pichugin 67 günün ardından sağ olarak bulundu. Balıkçılar tarafından bulunan Pichugin, hastane yatağından başına neler geldiğini anlattı. Botun motorunun arızalandığını ve küreklerden birinin kırıldığını söyleyen Pichugin, bu yüzden botun kontrolsüzce sürekli sürüklendiğini söyledi.

CESETLERİ BOTA BAĞLAYIP...

Kardeşinin ve yeğeninin soğuktan donarak öldüğünü, cesetlerinin kaybolmaması için bota bağladığını anlatan Pichugin, kendisinin de yağmur suyu biriktirdiğini ve ellerindeki sınırlı miktardaki gıdayla hayatta kalmaya çalıştığını söyledi.

Pichugin, ''Tanrı’nın yardımıyla hayatta kaldım. Başka bir seçeneğim yoktu, evde annem ve kızım vardı'' dedi.

Magadan hastanesindeki doktorlar, Pichugin’in dehidrasyon ve hipotermi yaşadığını, ancak durumunun stabil olduğunu söylediler. Ayrıca doktorlar, Pichugin'in kilosu sayesinde hayatta kaldığını fakat 67 günde aşırı kilo kaybettiğini belirttiler.

NE OLMUŞTU?

Rusya'da 9 Ağustos'ta Ohotsk Denizi'nde Sergei Pichugin, kardeşi ve 15 yaşındaki yeğeniyle balık tutmak amacıyla açıldı fakat 3'ünden de 67 gün boyunca haber alınamamıştı. 67 günün ardından Pichugin, balıkçılar tarafından bulunmuştu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekiplerine Kamçatka açıklarında bir teknenin görüldüğü ihbarının ardından harekete geçen ekipler 67 gün sonra Pichugin'i kurtarmıştı. Denize açıldığı noktadan yaklaşık bin kilometre uzaklıkta bulunan Pichugin sağ olarak kurtarılırken birlikte denize açıldığı kardeşi ve yeğeninin teknedeki cansız bedenine ulaşılmıştı.