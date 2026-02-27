Pakistan-Afganistan savaşı resmen başladı! Taliban komutanından canlı yayında kan donduran tehdit

Kategoriler
Pakistan ile Afganistan arasında bugün resmen savaşa dönüşen sınır hattındaki çatışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Gece saatlerinden beri süren bombardıman ve karşılıklı saldırılarda iki tarafta ağır kayıpları olduğunu açıklarken, bölgede sivil zararlarının arttığına dair haberler geliyor.
Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, operasyonlarda Afgan tarafında 133 kişinin öldüğünü ve 200'den fazla kişinin yaralandığını belirtti. Afgan yönetimi ise Pakistan askerlerinden 55'inin öldüğünü ileri sürdü.
Pakistan Savunma Bakanlığı "sabırlarının tükendiğini" ve artık bir savaşın yaşandığını açıkladı.
Savaşın başladığı andan itibaren sadece fiziksel saldırılarla sınırlı olmayan karşılıklı çatışmalar, psikolojik savaşa da yol açıyor. Afgan tarafına yakın kaynaklarda yer alan bilgilere göre, Taliban komutanlarından biri Afgan devlet televizyonunda, Pakistan'a sert bir tehditte bulundu.
Komutan, "Eğer Pakistan nükleer silahları ve füzeleriyle övünüyorsa, bizde de intihar bombacılarından oluşan taburlar var" ifadelerini kullandı. Bu mesaj, iki ülke arasındaki tırmanan gerilimin retoriğe de yansıdığına işaret ediyor.
Bölgede savaş uçakları, topçu birlikleri ve piyade çatışmalarıyla birlikte her iki taraf da stratejik noktalar için mücadele ederken, Taliban'ın bu tür provokatif açıklamaları uluslararası endişeleri artırdı. Uzmanlar, nükleer kapasite sahibi bir ülkeye yönelik bu tür tehditlerin bölgesel istikrarsızlığı derinleştirebileceği uyarısında bulunuyor; ayrıca Pakistan'ın suçlamaları Afganistan yönetiminin TTP gibi militan gruplara karşı yeterince sert önlem almadığı yönünde.
Çatışmaların devam ettiği bölgede sivil kayıpların artması ve savaşın daha geniş bir bölgesel krize dönüşme ihtimali, uluslararası toplumun tansiyonu düşürme çağrılarını da beraberinde getiriyor. Birleşmiş Milletler ve bazı komşu ülkeler taraflara itidal çağrısında bulundu; fakat ateşkes yönünde somut bir adım henüz atılmadı.