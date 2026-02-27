Pakistan ile Afganistan arasında bugün resmen savaşa dönüşen sınır hattındaki çatışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Gece saatlerinden beri süren bombardıman ve karşılıklı saldırılarda iki tarafta ağır kayıpları olduğunu açıklarken, bölgede sivil zararlarının arttığına dair haberler geliyor.

Dinle Özetle

Pakistan-Afganistan savaşı resmen başladı! Taliban komutanından canlı yayında kan donduran tehdit Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 129

HABERİN ÖZETİ Pakistan-Afganistan savaşı resmen başladı! Taliban komutanından canlı yayında kan donduran tehdit Pakistan ile Afganistan arasındaki sınır çatışmaları resmen savaşa dönüşürken, her iki taraf da ağır kayıplar bildiriyor ve Taliban'ın Pakistan'ın nükleer gücüne karşı intihar bombacısı taburlarıyla tehdidi uluslararası endişeleri artırıyor. Pakistan ile Afganistan arasındaki sınır çatışmaları resmen savaşa dönüştü. Her iki taraf da çatışmalarda ağır kayıplar verdiğini açıklarken, sivil zararlarının arttığı bildiriliyor. Taliban, Pakistan'ın nükleer silahlarına karşı intihar bombacılarından oluşan taburları olduğunu belirterek tehditte bulundu. Pakistan, Afganistan'ı TTP gibi militan gruplara karşı yeterli önlem almamakla suçluyor. Uluslararası toplum, tırmanan gerilim ve bölgesel istikrarsızlık endişesiyle taraflara itidal çağrısı yapıyor. Çatışmalar devam ediyor ve henüz somut bir ateşkes adımı atılmadı.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, operasyonlarda Afgan tarafında 133 kişinin öldüğünü ve 200'den fazla kişinin yaralandığını belirtti. Afgan yönetimi ise Pakistan askerlerinden 55'inin öldüğünü ileri sürdü.

Pakistan Savunma Bakanlığı "sabırlarının tükendiğini" ve artık bir savaşın yaşandığını açıkladı.

"İNTİHAR BOMBACISI TABURLARIMIZ VAR"

Savaşın başladığı andan itibaren sadece fiziksel saldırılarla sınırlı olmayan karşılıklı çatışmalar, psikolojik savaşa da yol açıyor. Afgan tarafına yakın kaynaklarda yer alan bilgilere göre, Taliban komutanlarından biri Afgan devlet televizyonunda, Pakistan'a sert bir tehditte bulundu.

Komutan, "Eğer Pakistan nükleer silahları ve füzeleriyle övünüyorsa, bizde de intihar bombacılarından oluşan taburlar var" ifadelerini kullandı. Bu mesaj, iki ülke arasındaki tırmanan gerilimin retoriğe de yansıdığına işaret ediyor.

PROVOKATİF AÇIKLAMA DÜNYAYI 'GERİYOR'

Bölgede savaş uçakları, topçu birlikleri ve piyade çatışmalarıyla birlikte her iki taraf da stratejik noktalar için mücadele ederken, Taliban'ın bu tür provokatif açıklamaları uluslararası endişeleri artırdı. Uzmanlar, nükleer kapasite sahibi bir ülkeye yönelik bu tür tehditlerin bölgesel istikrarsızlığı derinleştirebileceği uyarısında bulunuyor; ayrıca Pakistan'ın suçlamaları Afganistan yönetiminin TTP gibi militan gruplara karşı yeterince sert önlem almadığı yönünde.

Çatışmaların devam ettiği bölgede sivil kayıpların artması ve savaşın daha geniş bir bölgesel krize dönüşme ihtimali, uluslararası toplumun tansiyonu düşürme çağrılarını da beraberinde getiriyor. Birleşmiş Milletler ve bazı komşu ülkeler taraflara itidal çağrısında bulundu; fakat ateşkes yönünde somut bir adım henüz atılmadı.