Ekonomi
İşte Aralık ayı şampiyonu! TÜİK en çok kazandıran yatırım aracını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Aralık ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları raporuna göre aylık en yüksek reel getiri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,98 oranlarıyla DİBS'te gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Aralık ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları’nı açıkladı. Buna göre, Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,13, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,98 oranlarıyla devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) gerçekleşti.

İşte Aralık ayı şampiyonu! TÜİK en çok kazandıran yatırım aracını açıkladı

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, külçe altın yüzde 3,75, BİST 100 endeksi yüzde 2,81, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,22, euro yüzde 1,56 ve dolar yüzde 0,21 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağladı. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 3,61, BİST 100 endeksi yüzde 2,67, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,08, euro yüzde 1,42 ve dolar yüzde 0,07 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı.

İşte Aralık ayı şampiyonu! TÜİK en çok kazandıran yatırım aracını açıkladı

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,42, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,16 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BİST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,76, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,82 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 25,05 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,98, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,59 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

İşte Aralık ayı şampiyonu! TÜİK en çok kazandıran yatırım aracını açıkladı

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 55,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 51,77 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

İşte Aralık ayı şampiyonu! TÜİK en çok kazandıran yatırım aracını açıkladı

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 8,93, DİBS yüzde 7,36 ve Euro yüzde 6,84 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; doları yüzde 4,47 ve BIST 100 endeksi 11,35 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 6,25, DİBS yüzde 4,72 ve Euro yüzde 4,21 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; doları yüzde 6,82 ve BIST 100 endeksi yüzde 13,53 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

