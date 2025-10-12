Menü Kapat
14°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Türkiye'de tek! Duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor: Bu mahallede herkes 'Dadük'

Hatay Samandağ'da 2 bin nüfuslu Gözene Mahallesi’nde yaşayan herkes ‘Dadük’ soy ismini taşıyor. Mahalleye dışarıdan gelenler, her yerde Dadük soy isimli kişilerle karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemiyor.

'ın ilçesinde bulunan Gözene Mahallesi’nde yaklaşık 2 bin yaşıyor. Gözene Mahallesi'ni öne çıkaran unsur ise herkesin soy isminin ‘Dadük’ olması.

Türkiye'de tek! Duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor: Bu mahallede herkes 'Dadük'

"BABALARIN İSİMLERİNİ SÖYLEDİĞİNDE KİM OLDUĞUNU ÇIKARTIYORUZ"

Mahalleye ilk kez gelenlerin ‘Dadük’ soy ismi karşısında şaşkınlık yaşadıklarını aktaran Gözene Mahallesi Muhtarı Yusuf Dadük, "Bütün Hataylılar ve Samandağlılar normalde bize Dadükler derler. Yabancı yerlerden gelenler ‘Dadük köyü’ olarak biliyorlardı. Köyün ismi Dadük değil Gözene’dir. Bütün köyde yaşayan insanların hepsinin soy isimleri ‘Dadük’. Öğretmenler ve yabancı kişiler hariç diğer yaşayanlar ‘Dadük’ soy ismine sahipler. Köyümüzde yaklaşık 410 hane olarak 2 bin kişi yaşıyor. Bu köyde herkesin soy ismi ‘Dadük’. Bu durum karışıklığa sebep oluyor. Genelde babaların isimlerini söylediğinde kim olduğunu çıkartıyoruz. Köyde 8 aile olduğu ve onlarında kökünü bildiğimiz için sorun olmuyor. Dışardan gelen öğretmenler veya başka birileri geldiği zaman sorular soruyorlar. Öğretmenler soru olmuyor ve vatandaşlarda sorun oluşturmuyor. Öğretmenler ilk geldiklerinde şaşırıyorlar ama sonra alışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de tek! Duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor: Bu mahallede herkes 'Dadük'

"ESKİDEN KİMLİK NUMARALARI OLMADAN ÇOK KARIŞIKLIK ÇIKARDI"

Atalarından kendilerine kalan ‘Dadük’ soy ismini taşımaya devam ettiklerini belirten Muhsin Dadük, "Hepimizin soy isimleri ‘Dadük’. Dededen gelen soy ismi, hala taşımaya devam ediyoruz. Bundan önce değişiklik olmadı ve olmayacak. Eskiden kimlik numaraları olmadan çok karışıklık çıkardı. Kimlik numarası çıktıktan sonra sorun çözüldü. Benim ismim de Muhsin Dadük, köyde herkesin soy ismi ‘Dadük’ oldu" diye konuştu.

