Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

İstanbul barajları alarm veriyor! 2 baraj adeta kurudu

Megakent İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajda doluluk oranı düştü. Nisan ayında yüzde 100 seviyelerinde doluluk oranına sahip olan Kazandere Barajı'nda oran yüzde 2,71'e kadar gerilerken; Papuçdere'deki su seviyesi de yüzde 95,49 seviyesinden yüzde 11,48'e düştü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul barajları alarm veriyor! 2 baraj adeta kurudu
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 14:43
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 14:43

'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda kuraklığa bağlı düşüş yaşanıyor. Nisan ayında 10 barajın ortalama su oranı yüzde 81,23 iken, son verilere göre bu oran yüzde 25,34'e kadar geriledi.

İstanbul barajları alarm veriyor! 2 baraj adeta kurudu

İKİ BARAJDA CİDDİ DÜŞÜŞ VAR

Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajlarının doluluk oranlarında da ciddi düşüş yaşanıyor. Nisan ayında Kazandere Barajı yüzde 100 seviyesine yaklaşırken son verilere göre su seviyesi yüzde 2,71'e; Papuçdere'de ise yüzde 95,49'dan yüzde 11,48'e geriledi.

İstanbul barajları alarm veriyor! 2 baraj adeta kurudu

BARAJLARDA SON DURUM

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan diğer barajları ise, Ömerli Barajı'nda 93,66'dan 15,81'e, Sazlıdere Barajı'nda yüzde 58,22'den yüzde 28,06'ya, Büyükçekmece Barajı'nda yüzde 71,85'ten yüzde 30,18'e, Alibey Barajı'nda yüzde 62,13'ten yüzde 14,77'ye, Terkos Barajı'nda yüzde 80,77'den yüzde 30,86'ya, Elmalı Barajı'nda yüzde 93,87'den yüzde 50,01'e, Darlık Barajı'nda yüzde 82,15'ten yüzde 39,56'ya ve Istranca Barajı'nda yüzde 70,02'den yüzde 26,29'a geriledi.

Bununla birlikte en çok düşüş yaşayan baraj Kazandere, Papuçdere ve Ömerli oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ankara baraj doluluk oranı 13 Ekim! Ankara'nın kaç günlük suyu kaldı?
ETİKETLER
#istanbul
#kuraklık
#barajlar
#Su Sıkıntısı
#Su İhtiyacı
#Su Rezervleri
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.