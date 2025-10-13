Menü Kapat
19°
Yoğun bakımda şüpheli ölüm! Hasta bakıcının ifadesi kan dondurdu

Gaziantep'te 3 yıl önce özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören Abdurrezzak Baysal'ın ölümüne ilişkin davada yeni tanığın ifadeleri kan dondurdu. Olay gecesine tanık olan hasta bakıcı Sebihat Ö., "Doktor geldiğinde, ‘ilacın dışında başka bir şey kullandınız mı?' diye sordu. Aslı hemşire kullandıkları ilacı söylemedi. Daha sonra iş arkadaşım Müjde, kullanılan ilacın fotoğrafını çekip doktora gösterdi. Doktor, fotoğrafı görünce Aslı'ya dönerek, ‘Sen bunu nasıl yaparsın. Hemen karakola git, ifadeni ver' dedi" ifadelerini kullandı.

Yoğun bakımda şüpheli ölüm! Hasta bakıcının ifadesi kan dondurdu
Gaziantep'te 3 yıl önce geçirdiği sonrası yoğun bakıma kaldırılan Abdurrezzak Baysal'ın ölümüyle ilgili Özel Bossan Hastanesi çalışanlarının yargılandığı davada 5. duruşma görüldü. Gaziantep 3 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ilgili hastanede eski çalışan hasta bakıcı tanık olarak dinlendi. Sebihat Ö. isimli hasta bakıcı Baysal'ın ölümüne ilişkin o gece yaşananları anlattı. Sebihat Ö.'nün ifadesinde anlattıkları kan dondurdu.

Yoğun bakımda şüpheli ölüm! Hasta bakıcının ifadesi kan dondurdu

"BAŞKA HASTANIN İLACINI ALIP MAKTUL BAYSAL'A BUNU YAP DEDİ"

Olay günü yaşananları anlatan hasta bakıcı Semihat Ö., "Ben 2022 yılında Bostan Hastanesi'nde hasta bakıcı olarak çalışıyordum. O gün hastaların temizliğini bitirdikten sonra sıra yoğun bakım ünitesine gelmişti. Yoğun bakıma girdiğimizde Aslı hemşire ile maktul arasında bir tartışma yaşanıyordu. Maktul, Aslı hemşireye tükürünce, Aslı hemşire sinirlenip hastanın ağzını pike ile kapattı. Aslı hemşire, ‘Ben sana ne yapacağımı bilirim şimdi' dedi. Daha sonra Aslı hemşire, oradaki başka bir hastanın entübe ilacından 2 cc alarak ‘Mustafa, Abdurrezzak Baysal'a bunu yap' dedi. İlacın verilmesinden yaklaşık beş-altı dakika sonra hasta fenalaşmaya başladı. Yaklaşık 45 dakika boyunca Aslı hemşire ile Mustafa hastaya müdahale etti. Ardından doktoru aradılar, ancak kendi aralarında ‘Abdurrezzak eks oldu' (yani hayatını kaybetti) diye konuştular" şeklinde konuştu.

Yoğun bakımda şüpheli ölüm! Hasta bakıcının ifadesi kan dondurdu

RAPOR İÇİN DAVA ERTELENDİ

Duruşmada konuşan maktul avukatı Ferhat Kurt ise "Bugün dosyamızın 5. Duruşmasını gerçekleştirdik. Eksikliklerimizin bir çoğu tamamlandı ve son tanığımız da dinlendi, dinlenen tanık olay günü hastanede çalışan hasta bakım görevlisi idi, olayın doğruluğu bir kez daha tanık beyanlarından ispatlandı ; zira bahse konu tanık, olay anın da sanık hemşirenin uyarıldığını, başkasına ait ilacın maktul müvekkile yapılmaması gerektiğini belirtmiştir. Hatta kendisi dahi bile bu ilacın entübe olan hastalara yapıldığını, ağır bir ilaç olduğunu söylemiştir. Haliyle hasta bakıcının dahi tıbbi eğitiminin olmamasına rağmen, ilacın içeriğini bilmiş olması, sanık hemşirelerin bilmediğine karine oluşturmayacaktır. Bu durum dosyadan beklediğimiz ve mahkemeden uygulanmasını Talep ettiğimiz; suçunun unsurlarının oluştuğuna delalet edecektir. Şu aşamada son kalan eksikliğimiz ise Adli Tıptan beklediğimiz raporun dönüşü olmakla birlikte akabinde sayın mahkemece başkaca araştırılacak husus yok ise kanımızca dosyayı karara çıkaracağı ve tıbbi etikle bağdaşmayan bu olayın kamu nezdinde açıklığa kavuşacağına belirtmek isteriz" şeklinde konuştu.
Tanığı dinleyen mahkeme heyeti, ölümün enjeksiyondan olup olmadığına dair raporun gelmesi gerekçesiyle davayı ileri bir tarihe erteledi.

Yoğun bakımda şüpheli ölüm! Hasta bakıcının ifadesi kan dondurdu

HEMŞİRE İLE YAŞADIĞI TARTIŞMA SONRASI ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Olay, Gaziantep'te bulunan Özel Bossan Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 3 yıl önce trafik kazası nedeniyle hastaneye kaldırılan Abdurrezzak Baysal, bilinci açık şekilde tedavi altına alındı. Sadece dizinden yaralanan ve ayağına platin takılan Baysal'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yoğun bakım ünitesinde takip edilen hasta, yakınları tarafından düzenli olarak ziyaret ediliyordu. Ancak hasta, bir hemşireyle yaşadığı tartışmanın ardından kas gevşetici olduğu öne sürülen başka bir hastaya ait bir ilacın enjekte edilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Yoğun bakımda şüpheli ölüm! Hasta bakıcının ifadesi kan dondurdu
