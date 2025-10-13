Menü Kapat
19°
 Ömer Faruk Dogan

iPhone 18 Pro için ilk iddialar ortaya çıktı: İşte beklenen 6 yeni özellik

Henüz piyasaya sürülmesine yaklaşık bir yıl olan iPhone 18 Pro serisi, şimdiden daha küçük Dynamic Island ve değişken diyaframlı kamera gibi iddialarla gündemde. İşte sızdırılan detaylar...

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
13.10.2025
14:39
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
14:39

'ın iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini tanıtmasına daha yaklaşık bir yıl olmasına rağmen cihazlarla ilgili ilk söylentiler teknoloji kulislerinde dolaşmaya başladı. Sızıntılar, tasarımdan kamera yeteneklerine ve teknik özelliklere kadar bir dizi yeniliğe işaret ediyor.

DAHA KÜÇÜK DYNAMİC ISLAND

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da paylaşımlar yapan Instant Digital hesabına göre, standart iPhone 18, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max biraz daha küçültülmüş ile donatılacak. Ancak ekran altı Face ID teknolojisinin iPhone 19 Pro modellerine kadar beklenmediği belirtiliyor.

iPhone 17 Pro modellerinde de Dynamic Island'ın küçüleceğine dair çelişkili söylentiler vardı. Fakat boyutu değişmemişti. Söylentinin iPhone 18 serisi için yeniden gündeme gelmesi iddiaları güçlendiriyor. Yaklaşık 1,5 milyon takipçisi bulunan Instant Digital, daha önce iPhone 14'ün sarı renk seçeneği ve Apple Watch Ultra 2'nin Titanyum Milanese Loop'u gibi bilgileri doğru sızdırmıştı.

iPhone 18 Pro için ilk iddialar ortaya çıktı: İşte beklenen 6 yeni özellik

iPhone 14 Pro

"YARI SAYDAM" MAGSAFE ALANI

Weibo'da üç milyondan fazla takipçisi olan Digital Chat Station kullanıcısı, iPhone 18 Pro modellerinin iPhone 17 Pro'ya benzer bir tasarıma sahip olacağını öne sürdü. Kaynağa göre cihazlar, üç lensin üçgen bir düzende yer aldığı aynı arka kamera sistemi tasarımını koruyacak.

Ekran boyutlarının ise iPhone 16 Pro serisinden beri kullanılan 6,3 inç ve 6,9 inç ölçülerinde kalması bekleniyor.

Sızıntı kaynağının en dikkat çekici iddiası ise iPhone 18 Pro modellerinin arkasındaki Ceramic Shield alanının "hafif şeffaf bir tasarıma" sahip olacağı yönünde. Ayrıntı verilmeyen özelliğin, MagSafe alanında daha buzlu bir görünüm anlamına gelebileceği tahmin ediliyor.

iPhone 18 Pro için ilk iddialar ortaya çıktı: İşte beklenen 6 yeni özellik

iPhone 17 Pro

DEĞİŞKEN DİYAFRAMLI ANA KAMERA

Tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo'ya göre, her iki iPhone 18 Pro modelindeki 48 Megapiksellik ana Fusion kamera, değişken diyafram açıklığı sunacak. Değişken diyafram, kullanıcıların lensin içinden geçip sensöre ulaşan ışık miktarını kontrol etmelerine olanak tanıyor.

iPhone 14 Pro'dan iPhone 17 Pro'ya kadar olan tüm modellerin ana kameraları, ƒ/1.78 sabit diyafram açıklığına sahip. iPhone 18 Pro modellerinde ise kullanıcılar, diyafram açıklığını manuel olarak değiştirerek alan derinliği üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilecek.

iPhone 18 Pro için ilk iddialar ortaya çıktı: İşte beklenen 6 yeni özellik

iPhone 17 Pro arka kameraları

Diğer iddialara göre; iPhone 18 Pro performansta önemli bir artış için TSMC'nin en yeni 2nm süreciyle üretilmiş A20 Pro çipe sahip olacak. ABD'de mmWave 5G desteği sunan, Apple'ın özel tasarımı C2 modemle gelecek. Kaydırma hareketleri yerine basınca duyarlı kontrollere odaklanan, yeniden tasarlanmış bir Kamera Kontrol düğmesi de kullanıcılara sunulacak.

