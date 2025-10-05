Menü Kapat
Editor
 Özge Sönmez

iPhone 17 Pro’da yeni sorun! Kullanıcılar isyan etti

Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 17 Pro serisi, bu kez flaşlı çekimlerde gölge oluşturma sorunu ile gündemde. Kullanıcılar, hatayı telefonun yeni flaş konumuna bağlıyor.

iPhone 17 Pro'da yeni sorun! Kullanıcılar isyan etti
Haber Merkezi
|
05.10.2025
|
05.10.2025
saat ikonu 12:06

iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max, piyasaya çıktıkları günden bu yana farklı sebeplerle gündemden düşmüyor. Alüminyum çerçevenin kolay çizildiği iddialarının ardından şimdi de kamerayla ilgili yeni bir şikâyet dalgası başladı. , bu seride flaşı kamera grubunun karşı tarafına taşıdı. Ancak bu değişikliğin beklenmedik bir yan etkisi olduğu öne sürülüyor: Flaş kullanıldığında çekimlerde objelerin üzerinde gölgeler beliriyor.

“SANKİ KÖŞEDEN IŞIK TUTULMUŞ GİBİ”

Bir kullanıcı, iPhone 17 Pro Max ile flaşlı fotoğraf çekerken objenin üzerinde belirgin bir gölge oluştuğunu, bu nedenle görüntülerin bulanık göründüğünü söyledi. Başka bir kullanıcı ise bu sorunun tamamen flaşın yeni konumundan kaynaklandığını belirtti.
Bir içerik üreticisi de sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“iPhone 17 Pro serisiyle çekim yaparken sanki köşeden ışık tutuyormuşsunuz gibi görünüyor. Bu gerçekten sinir bozucu.”

iPhone 17 Pro’da yeni sorun! Kullanıcılar isyan etti

DİĞER MODELLERDE GÖRÜLMÜYOR

Kullanıcı yorumlarına göre bu problem yalnızca iPhone 17 Pro serisinde ortaya çıkıyor. Önceki iPhone modellerinde böyle bir durum yaşanmadığı belirtiliyor. Apple cephesinden ise şu ana kadar konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

