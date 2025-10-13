Menü Kapat
Benim Sayfam
Yaşam
Tekirdağ'da vatandaşlar tedirgin: 'Fareler sokakları bastı'

Tekirdağ'ın önemli ilçelerinden Hayrabolu'da sokakta görülen fareler vatandaşları tedirgin etti. İlyas Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar endişe ettikleri riskler konusunda yetkilileri göreve çağırıyor.

Tekirdağ'da vatandaşlar tedirgin: 'Fareler sokakları bastı'
'ın ilçesinde sokakta farelerin yiyecek yerken görüntülenmesi, vatandaşları tedirgin etti.

Hayrabolu ilçe merkezinde farelerin sokak ortasında yiyecekleri paylaşarak yediği anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sokak hayvanları için atılan yemek ve ekmekleri farelerin yediği görüldü.

Tekirdağ'da vatandaşlar tedirgin: 'Fareler sokakları bastı'

Vatandaşlar, farelerin evlere girdiğini, sokakta yürümekten çekindiklerini ve korktuklarını belirtti. Bazı vatandaşlar duruma tepki gösterirken, bazıları ise olayı hayretle izledi.

İlyas Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, "Bu durum iyi niyetle yapılmış olabilir ama sağlık açısından oldukça sakıncalı. Fareler birçok hastalık taşıyabilir. Sokaklarda görülmeleri ve beslenmeleri hem insanlar hem de diğer hayvanlar için risk oluşturuyor. Yetkililerin bu konuyla ilgilenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

#sağlık riski
#tekirdağ
#fare
#hayrabolu
#Sokak Hayvanı
#Yaşam
