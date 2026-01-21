Menü Kapat
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Araç sahipleri dikkat! MTV ödemesinde kritik sürece girildi

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) 2026 yılının ilk taksit ödemeleri devam ediyor. Ödemeler için son 15 güne girildi. Araç sahiplerinin ceza ödememek için MTV taksitlerini 2 Şubat Pazartesi gününe kadar ödemesi önem arz ediyor.

Araç sahipleri dikkat! MTV ödemesinde kritik sürece girildi
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
21.01.2026
saat ikonu 12:26
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
saat ikonu 12:37

Aracınız için devlet tarafından her yıl alınan zorunlu bir vergi olan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için kritik sürece girildi. Mükelleflerin cezalı duruma düşmemek için vergilerini 2 Şubat Pazartesi gününe kadar ödemesi gerekiyor.

Araç sahipleri dikkat! MTV ödemesinde kritik sürece girildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, yüzde 25.49 olan yeniden değerleme oranında indirime gidilerek MTV yüzde 18.95 oranında zamlandı. Karar 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girdi.

Otomobilin motor hacmi, yaşı ve diğer özelliklerine göre değişiklik gösteren MTV, iki eşit taksit halinde ödeniyor.

Araç sahipleri dikkat! MTV ödemesinde kritik sürece girildi

NE KADAR MTV ÖDEYECEĞİM?

Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan; plaka, TC Kimlik Numarası ile “Tescil Tarihi” veya “Sahiplik Belge Tarihi” bilgilerinden birini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz.

Araç sahipleri dikkat! MTV ödemesinde kritik sürece girildi

MTV NE ZAMAN ÖDENECEK?

İki taksit halinde ödenen MTV'nin 1. taksitinin Ocak ayı (genellikle 1 Ocak – 31 Ocak) tarihleri arasında ödenmesi gerekiyordu. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı'nda yer alan bilgiye göre bu tarih hafta sonuna denk geldiği için son ödeme tarihi 2 Şubat Pazartesi olarak belirlendi. Araç sahiplerinin taksitlerini bu tarihler arasında tamamlamaları gerekiyor.

Araç sahipleri dikkat! MTV ödemesinde kritik sürece girildi

MTV NASIL ÖDENİR?

Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 00:10-23:50 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,
Vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla,
Vergi dairesi vezneleri aracılığıyla,
PTT şubelerine yapabilirsiniz.

