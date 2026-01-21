Araç sahipleri dikkat! MTV ödemesinde kritik sürece girildi

Aracınız için devlet tarafından her yıl alınan zorunlu bir vergi olan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için kritik sürece girildi. Mükelleflerin cezalı duruma düşmemek için vergilerini 2 Şubat Pazartesi gününe kadar ödemesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, yüzde 25.49 olan yeniden değerleme oranında indirime gidilerek MTV yüzde 18.95 oranında zamlandı. Karar 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girdi.

Otomobilin motor hacmi, yaşı ve diğer özelliklerine göre değişiklik gösteren MTV, iki eşit taksit halinde ödeniyor.

NE KADAR MTV ÖDEYECEĞİM?

Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan; plaka, TC Kimlik Numarası ile “Tescil Tarihi” veya “Sahiplik Belge Tarihi” bilgilerinden birini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz.

MTV NE ZAMAN ÖDENECEK?

İki taksit halinde ödenen MTV'nin 1. taksitinin Ocak ayı (genellikle 1 Ocak – 31 Ocak) tarihleri arasında ödenmesi gerekiyordu. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı'nda yer alan bilgiye göre bu tarih hafta sonuna denk geldiği için son ödeme tarihi 2 Şubat Pazartesi olarak belirlendi. Araç sahiplerinin taksitlerini bu tarihler arasında tamamlamaları gerekiyor.

MTV NASIL ÖDENİR?

Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 00:10-23:50 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,

Vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla,

Vergi dairesi vezneleri aracılığıyla,

PTT şubelerine yapabilirsiniz.