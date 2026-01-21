Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Emekliye seyyanen zam ve ikramiye ne zaman? İsa Karakaş'tan canlı yayında kulis bombası

En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi ancak bu rakam hem emekliyi rahatlatmadı hem de farklı prim ödeyenler arasında adaletsizlik tartışmalarına neden oldu. Peki emekliye seyyanen zam ve bayram ikramiyesi konusunda sürpriz olacak mı? Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında çok kritik bilgiler paylaşarak emeklileri uyardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
21.01.2026
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
saat ikonu 12:11

Emekli vatandaşa seyyanen zam, erken emeklilik, ikramiye Ankara kulislerinde en çok konuşulan konulardan...Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında emeklileri yakından ilgilendiren çok kritik açıklamalarda bulunarak kritik kulis bilgisi paylaştı.

Emekliye seyyanen zam ve ikramiye ne zaman? İsa Karakaş'tan canlı yayında kulis bombası

EMEKLİLER ANKARA’NIN BİR NUMARALI GÜNDEMİ

Karakaş, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik başlıklarında emeklilerin şu an Meclis ve Ankara gündeminin ilk sırasında yer aldığını belirterek "Gerçekten Ankara'nın gündemine, Meclis’in gündemine baktığımız zaman çalışma hayatı ve sosyal güvenlik açısından bir numara emekliler. Özellikle MHP Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin ‘sefalet ücreti’ çıkışı çok büyük yankı uyandırdı" dedi.

AK Parti teşkilatları ve milletvekillerinden de hükümete ciddi bir baskı olduğunu vurgulayan Karakaş, 20 bin TL’ye çıkarılan en düşük emekli maaşının beklentileri karşılamadığını söyledi. Karakaş, 4 milyon 900 bin kişiye zam yapıldığı söylendi ama geriye kalan 13–14 milyon emekli büyük serzenişte bulunduğunu belirtti.

Emekliye seyyanen zam ve ikramiye ne zaman? İsa Karakaş'tan canlı yayında kulis bombası

SEYYANEN ZAM MECBUREN VERİLECEK

Seyyanen zam konusunda hükümetin şu an için adım atmadığını söyleyen Karakaş, bunun kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, "Bugün itibarıyla hükümetin verme durumu yok ama önümüzdeki süreçte seyyanen zam mecburen verilmek zorunda kalınacak" dedi.

Karakaş, seyyanen zammın 2023 Temmuz ayında memurlara 8.077 TL olarak verildiğini hatırlatarak, güncel karşılığının 22 bin TL olduğunu söyledi. "Şu anda seyyanen zammın güncel değeri 22 bin TL. Bu emeklilere verildiğinde en düşük emekli maaşı 42 bin TL’nin altına düşmez. Memurların en düşük maaşı da 55 bin TL’yi bulur" diyerek çok önemli bilgi paylaştı.

Emekliye seyyanen zam ve ikramiye ne zaman? İsa Karakaş'tan canlı yayında kulis bombası

AYNI PRİM, AYNI MAAŞ ADALETSİZLİĞİ

Emeklilik sistemindeki temel sorunun adalet olduğunu vurgulayan Karakaş, "Çok çalışan, çok prim ödeyen, devlete daha fazla katkı sunanla az prim ödeyen arasında fark kalmadı. Bu çok büyük tepkilere yol açıyor" dedi.

Bir diğer kritik noktaya da dikkat çeken Karakaş, emekli maaşlarının hesaplanmasında milli gelirin yalnızca %30’unun dikkate alındığını söyledi ve "2008 öncesinde milli gelirin %100’ü veriliyordu. Şimdi %30’a düşürüldü. Emekli maaşları bu yüzden düşük" dedi.

Emekliye seyyanen zam ve ikramiye ne zaman? İsa Karakaş'tan canlı yayında kulis bombası

BAYRAM İKRAMİYESİNDE SÜRPRİZ OLABİLİR

Zam takvimiyle ilgili de net konuşan Karakaş, "Temmuzdan önce maaşlarla ilgili bir şey olmaz. Ancak emekli bayram ikramiyelerinde önemli bir artış olabilir. Şu anda 5 bin TL konuşuluyor ama sürpriz olabilir" dedi.

Emekliye seyyanen zam ve ikramiye ne zaman? İsa Karakaş'tan canlı yayında kulis bombası

EV HANIMLARINA YIPRANMA HAKKI

Erken emeklilik konusuna da değinen Karakaş, 10 milyona yakın ev hanımı için "Ev hanımlığı yıpratıcı bir iştir. Hem bakıcı, hem aşçı, hem temizlikçi… Kadınlar kadar yıpranan başka bir kesim yok" dedi bu yıl içinde ev hanımlarına yıpranma hakkı tanınmasını umut ettiklerini belirtti.

Emekliye seyyanen zam ve ikramiye ne zaman? İsa Karakaş'tan canlı yayında kulis bombası

YIPRANMA HAKKI OLAN MESLEKLER

Karakaş, yıpranma payı bulunan meslekleri şöyle sıraladı:

Gazeteciler

Polis ve askerler

MİT mensupları

Madenciler

Yer altı çalışanları

Demir-çelik işçileri

Asit, civa, kurşun işlerinde çalışanlar

Sağlık çalışanları

Radyoaktif işlerde çalışanlar

Emekliye seyyanen zam ve ikramiye ne zaman? İsa Karakaş'tan canlı yayında kulis bombası

İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI ARTIK GÖRÜNMEYECEK

Çalışanları rahatlatan bir gelişmeyi de paylaşan Karakaş, e-Devlet’te işten çıkış kodlarının görünmeyeceğini açıklayarak "Bu kodlar insanların hayatını karartıyordu. Tazminat alamıyorlardı, işsizlik maaşı alamıyorlardı, yeni işe giremiyorlardı" dedi. Uygulamanın iki hafta önce SGK tarafından hayata geçirildiğini ve çalışanlar için büyük bir kazanım olduğunu söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı hesaplanırken bu detaya dikkat
Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalarda ne olacak? Sefer Şener’den kritik Perşembe uyarısı!
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.