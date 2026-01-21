Emekliye seyyanen zam ve ikramiye ne zaman? İsa Karakaş'tan canlı yayında kulis bombası

Emekli vatandaşa seyyanen zam, erken emeklilik, ikramiye Ankara kulislerinde en çok konuşulan konulardan...Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında emeklileri yakından ilgilendiren çok kritik açıklamalarda bulunarak kritik kulis bilgisi paylaştı.

EMEKLİLER ANKARA’NIN BİR NUMARALI GÜNDEMİ

Karakaş, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik başlıklarında emeklilerin şu an Meclis ve Ankara gündeminin ilk sırasında yer aldığını belirterek "Gerçekten Ankara'nın gündemine, Meclis’in gündemine baktığımız zaman çalışma hayatı ve sosyal güvenlik açısından bir numara emekliler. Özellikle MHP Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin ‘sefalet ücreti’ çıkışı çok büyük yankı uyandırdı" dedi.

AK Parti teşkilatları ve milletvekillerinden de hükümete ciddi bir baskı olduğunu vurgulayan Karakaş, 20 bin TL’ye çıkarılan en düşük emekli maaşının beklentileri karşılamadığını söyledi. Karakaş, 4 milyon 900 bin kişiye zam yapıldığı söylendi ama geriye kalan 13–14 milyon emekli büyük serzenişte bulunduğunu belirtti.

SEYYANEN ZAM MECBUREN VERİLECEK

Seyyanen zam konusunda hükümetin şu an için adım atmadığını söyleyen Karakaş, bunun kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, "Bugün itibarıyla hükümetin verme durumu yok ama önümüzdeki süreçte seyyanen zam mecburen verilmek zorunda kalınacak" dedi.

Karakaş, seyyanen zammın 2023 Temmuz ayında memurlara 8.077 TL olarak verildiğini hatırlatarak, güncel karşılığının 22 bin TL olduğunu söyledi. "Şu anda seyyanen zammın güncel değeri 22 bin TL. Bu emeklilere verildiğinde en düşük emekli maaşı 42 bin TL’nin altına düşmez. Memurların en düşük maaşı da 55 bin TL’yi bulur" diyerek çok önemli bilgi paylaştı.

AYNI PRİM, AYNI MAAŞ ADALETSİZLİĞİ

Emeklilik sistemindeki temel sorunun adalet olduğunu vurgulayan Karakaş, "Çok çalışan, çok prim ödeyen, devlete daha fazla katkı sunanla az prim ödeyen arasında fark kalmadı. Bu çok büyük tepkilere yol açıyor" dedi.

Bir diğer kritik noktaya da dikkat çeken Karakaş, emekli maaşlarının hesaplanmasında milli gelirin yalnızca %30’unun dikkate alındığını söyledi ve "2008 öncesinde milli gelirin %100’ü veriliyordu. Şimdi %30’a düşürüldü. Emekli maaşları bu yüzden düşük" dedi.

BAYRAM İKRAMİYESİNDE SÜRPRİZ OLABİLİR

Zam takvimiyle ilgili de net konuşan Karakaş, "Temmuzdan önce maaşlarla ilgili bir şey olmaz. Ancak emekli bayram ikramiyelerinde önemli bir artış olabilir. Şu anda 5 bin TL konuşuluyor ama sürpriz olabilir" dedi.

EV HANIMLARINA YIPRANMA HAKKI

Erken emeklilik konusuna da değinen Karakaş, 10 milyona yakın ev hanımı için "Ev hanımlığı yıpratıcı bir iştir. Hem bakıcı, hem aşçı, hem temizlikçi… Kadınlar kadar yıpranan başka bir kesim yok" dedi bu yıl içinde ev hanımlarına yıpranma hakkı tanınmasını umut ettiklerini belirtti.

YIPRANMA HAKKI OLAN MESLEKLER

Karakaş, yıpranma payı bulunan meslekleri şöyle sıraladı:

Gazeteciler

Polis ve askerler

MİT mensupları

Madenciler

Yer altı çalışanları

Demir-çelik işçileri

Asit, civa, kurşun işlerinde çalışanlar

Sağlık çalışanları

Radyoaktif işlerde çalışanlar

İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI ARTIK GÖRÜNMEYECEK

Çalışanları rahatlatan bir gelişmeyi de paylaşan Karakaş, e-Devlet’te işten çıkış kodlarının görünmeyeceğini açıklayarak "Bu kodlar insanların hayatını karartıyordu. Tazminat alamıyorlardı, işsizlik maaşı alamıyorlardı, yeni işe giremiyorlardı" dedi. Uygulamanın iki hafta önce SGK tarafından hayata geçirildiğini ve çalışanlar için büyük bir kazanım olduğunu söyledi.