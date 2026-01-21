Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokasyonuna sert tepki! 'Hesabını soracağız'

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG yandaşları tarafından Türk bayrağına hain bir saldırı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında yaşanan hain saldırı hakkında konuştu. Saldırıya sert tepki gösteren Erdoğan, 'Hainlerden hesap soracağız" ifadelerini kullandı.

"HESABINI O HAİNLERDEN MUTLAKA SORACAĞIZ"

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Şanlı bayrağımıza alçakça saldırmak suretiyle burada bir netice alma imkanı kalmamıştır. Bayrağımıza uzanan o kirli elleri muhakkak bulacak ve hesabını o hainlerden mutlaka soracağız." ifadelerine yer verdi.

"BAYRAĞIMIZA UZANAN O KİRLİ ELLERİ MUHAKKAK BULACAK"

Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Terör örgütünün sıkıştığı bölgelerde varlığını devam ettirebilmesi zaten mümkün değildir. Bu aşamadan sonra provokasyonlara başvurmanın intihar anlamına geleceği çok çok açıktır.

Terör örgütünün zorla silah altına aldığı çocuk yaştaki militanlarıyla, baskı ve şiddet uygulayarak sahaya sürdüğü sivil insanlarla, dün Nusaybin-Kamışlı sınırında yaptığı gibi şanlı bayrağımıza alçakça saldırmak suretiyle burada bir netice alma imkanı kalmamıştır. Dün varılan anlaşmaya riayet ederek silahları bırakmak ve meseleyi suhuletle çözmek yegane çıkış yoludur.

Burada şunun da bilinmesinde fayda görüyorum. Bayrağımıza uzanan o kirli elleri muhakkak bulacak, bunun hesabını o hainlerden mutlaka soracağız. Milli Savunma ve Adalet bakanlıklarımız gerekli tahkikatları başlatmıştır. Soruşturmalar neticesinde ihmali veya kusuru olan kim varsa onlarla ilgili gereken yapılacaktır.