Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in cezası belli oldu

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer kent uzlaşısı davasında sıcak gelişme yaşandı. Mahkemede; 'Silahlı terör örgütü üye olmak' suçundan Ahmet Özer hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası veridi.

AHMET ÖZER SUÇLAMALARI REDDETTİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan salonda görülen duruşmaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda CHP’li isim katıldı. Duruşmada 11 Kasım 2025 tarihinde tahliye edilen ve silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Özer savunmasını yaptı. Özer, savunmasında suçlamaları reddetti.