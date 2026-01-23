TBMM İmralı'da Abdullah Öcalan ile yapılan komisyon görüşmesinin tutanaklarını paylaştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi çağrıyla başlayan Terörsüz Türkiye süreci içinde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adına İmralı Adası'na giderek terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen AK Parti, MHP ve DEM Partili üyelerin bulunduğu heyetin ziyaretiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

24 Kasım 2025'te AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan oluşan heyetin İmralı'da yaptığı görüşmenin tutanakları TBMM tarafından yayımlandı.

İMRALI'DAKİ GÖRÜŞMENİN TAM TUTANAKLARI AÇIKLANDI

Görüşmeyle ilgili daha önce tutanakların 4 sayfalık bölümü, 4 Aralık'taki komisyon toplantısında okunmuştu.

İmralı'daki görüşmenin üzerinden iki ay geçtikten sonra ziyaretin TBMM'nin internet sitesinde yayımlanan tam tutanakları 16 sayfadan oluşuyor. İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi Görüşme Tutanağı başlığıyla yayımlanan tutanaklar şöyle: