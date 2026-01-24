Menü Kapat
12°
 Selahattin Demirel

Suriye'de YPG ile ateşkesin süresi doldu? Şimdi ne olacak?

Suriye'de terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG ile varılan 4 günlük ateşkes sona erdi. Hükümetin konuyla ilgili seçenekleri değerlendirdiği öğrenildi.

Suriye'de YPG ile ateşkesin süresi doldu? Şimdi ne olacak?
24.01.2026
24.01.2026
saat ikonu 21:14

Suriye yönetimiyle YPG arasında varılan 4 günlük geçici ateşkes TSİ 20.00’de sona erdi.

Ateşkesin uzatılıp uzatılmadığına ilişkin Suriye yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

BÖLGEDE GERGİN BEKLEYİŞ

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan ve adı açıklanmayan Suriyeli bir yetkili, ateşkes için tanınan sürenin sona erdiğine işaret ederek, "Şam yönetiminin seçenekleri değerlendirdiğini" belirtti.

Suriye'de YPG ile ateşkesin süresi doldu? Şimdi ne olacak?

Öte yandan bölgedeki cephe hattı olan Aynularab ve Haseke bölgesinde sükunet hakimliğini korurken gergin bekleyiş sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

Suriye'de YPG ile ateşkesin süresi doldu? Şimdi ne olacak?

Şam yönetimi ile YPG arasında 18 Ocak'ta varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG nsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

YPG anlaşmaya uymaya yanaşmaması üzerine 19 Ocak'ta çatışmalar yeniden başlamıştı.

Suriye yönetimi, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, entegrasyon için terör örgütü YPG'ye 4 günlük süre tanıdığını ve ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

