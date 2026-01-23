Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Selahattin Demirel

Hakan Fidan: Suriye'deki ateşkes uzayabilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de ordu ile YPG arasında 1 gün sonra sona erecek olan ateşkesle ilgili "Şu anda DEAŞ mahkumlarının Suriye'den Irak'a taşınması söz konusu. Böyle bir ortamda ateşkesin biraz daha uzatılması gerekebilir. Şu anda böyle bir talep var." dedi.

Hakan Fidan: Suriye'deki ateşkes uzayabilir
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.01.2026
22:14
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
22:40

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'de 4 günlük ateşkeste sona yaklaşılırken DEAŞ'lı mahkumların Irak'a taşınmasına dikkat çeken Fidan "Ateşkes uzayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NTV yayınına katılarak yaptığı açıklamalar içinde "Şu anda DEAŞ mahkumlarının Suriye'den Irak'a taşınması söz konusu. Böyle bir ortamda ateşkesin biraz daha uzatılması gerekebilir. Şu anda böyle bir talep var. Süren bir diplomasi trafiği var, biz de içindeyiz. Biz hiç çatışma olsun istemiyoruz. Umarım olumlu bir barış süreci başlatılacaktır." ifadelerini kullandı.

"MAZLUM ABDİ VERİLEN TALİMATI UYGULAR"

Bakan Fidan "Mazlum Abdi mesaj taşıyıcı, verilen talimatı uygular." şeklinde konuşarak "KCK, YPG'ye siyasete girin der girerler. Tamamen Kandil'e bağlı. Suriyeli olmayan PKK'lıların bölgeden çıkması gerekiyor. Sincar'daki PKK varlığının sürdürülebilirliği yok. Örgütün kendisini yok olmayla karşı karşıya kalmadan dönüştürmesi gerekiyor." cümlelerini kullandı.

GAZZE BARIŞ KURULU

ABD Başkanı Trump'ın kurduğu Gazze merkezli sorunlar için çalışacak olan Barış Kurulu hakkında da konuşan Bakan Fidan, kurulun 2 komitesinin olduğunu belirterek "Biri Gazze'nin milli iradesini üstlenen yönetimini üstlenecek komite. Diğeri Gazze'nin sekretaryalığını üstlenecek." dedi.

"REFAH SINIR KAPISI HAFTAYA AÇILABİLİR"

"Gazze acil konumuz." diyen Fidan "Refah Sınır Kapısı haftaya açılabilir. Türkiye Kızılay'la halihazırda kesintisiz yardım faaliyeti yürütüyor. Barınma konusunda şu soğuk havada çadıra mahkumlar. Şu anda konteynerlerin götürülme meselesi var." ifadelerini kullandı.

GAZZE'YE TÜRK ASKERİ GİDECEK Mİ?

İsrail'in Türkiye'yle ilgili her şeye karşı olduğuna dikkat çeken Fidan "Mücadelemiz sürecek." diyerek "Gerekli şartlar oluşursa asker desteği ile ilgili bir irademiz var." şeklinde konuştu.

#Gündem
TGRT Haber
