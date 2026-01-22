Tablo değişince karar alındı! ABD askeri Suriye'den çekilecek

Suriye'de yarım asırdır bir korku imparatorluğu kuran Esad ailesinin hükmü bittikten sonra yeni devletin en son terör örgütü YPG'ye karşı elde ettiği üstünlük, ülkede bulunan ABD güçleri hakkında da yeni bir kararı beraberinde getirdi.

ORDU İLE YPG ARASINDA YAŞANANLAR ABD'Yİ DÜŞÜNDÜRDÜ

Wall Street Journal’ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Suriye'de yaklaşık bin asker bulunuyor ve Washington’un çekilmeyle ilgili değerlendirmesi, terör örgütü YPG ile Suriye sahasındaki dengelerin değişmesi ve bölgedeki güvenlik şartlarındaki gelişmelerle yakından ilgili bulunuyor.

Özellikle ordu ile YPG arasında yaşanan askeri hareketlilik içinde ordu petrol-doğal gaz tesislerinde ve stratejik noktalarda hakimiyet sağlaması ve YPG'nin köşeye sıkışınca DEAŞ'lı mahkumları serbest bırakması ABD yönetimini, bölgedeki askeri güçleriyle ilgili farklı bir uygulamayı yürürlüğe sokmaya götürdü.

Ayrıntılar geliyor...