Tablo değişince karar alındı! ABD askeri Suriye'den çekilecek

Terör örgütü YPG'nin Suriye ordusu tarafından sindirilmesinden sonra ülkedeki ABD askerleriyle ilgi de bir gelişme yaşandı. ABD basını ABD askerlerinin ülkeden çekileceğini duyurdu.

Tablo değişince karar alındı! ABD askeri Suriye'den çekilecek
Haber Merkezi
22.01.2026
22.01.2026
Suriye'de yarım asırdır bir korku imparatorluğu kuran Esad ailesinin hükmü bittikten sonra yeni devletin en son terör örgütü YPG'ye karşı elde ettiği üstünlük, ülkede bulunan ABD güçleri hakkında da yeni bir kararı beraberinde getirdi.

Tablo değişince karar alındı! ABD askeri Suriye'den çekilecek

ORDU İLE YPG ARASINDA YAŞANANLAR ABD'Yİ DÜŞÜNDÜRDÜ

Wall Street Journal’ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Suriye'de yaklaşık bin asker bulunuyor ve Washington’un çekilmeyle ilgili değerlendirmesi, terör örgütü YPG ile Suriye sahasındaki dengelerin değişmesi ve bölgedeki güvenlik şartlarındaki gelişmelerle yakından ilgili bulunuyor.

Tablo değişince karar alındı! ABD askeri Suriye'den çekilecek

Özellikle ordu ile YPG arasında yaşanan askeri hareketlilik içinde ordu petrol-doğal gaz tesislerinde ve stratejik noktalarda hakimiyet sağlaması ve YPG'nin köşeye sıkışınca DEAŞ'lı mahkumları serbest bırakması ABD yönetimini, bölgedeki askeri güçleriyle ilgili farklı bir uygulamayı yürürlüğe sokmaya götürdü.

Ayrıntılar geliyor...

