Tom Barrack ve Neçirvan Barzani Mazlum Abdi ile görüştü! Her gittiği yerde aynı şey söylendi

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve örgüt yöneticilerinden İlham Ahmed ile görüştü.

Barrack, görüşmeyi sosyal medyadan duyurarak ABD'nin YPG ile Suriye hükümeti arasında 18 Ocak'ta imzalanan ateşkes anlaşmasına ve anlaşmada belirtilen entegrasyon sürecini ilerletmeye yönelik güçlü desteğine işaret etti.

Barrack, güveni ve kalıcı istikrarı sağlamak için tüm taraflarca güven artırıcı önlemlerin belirlenmesi ve uygulanması sürecinde atılacak ilk ve en önemli adımın mevcut ateşkesin tam olarak sürdürülmesi olduğunu belirtti.

BARZANİ: SURİYE YÖNETİMİYLE DERHAL GÖRÜŞÜLSÜN

Terör örgütü YPG'nin iki ismi Mazlum Abdi ve İlham Ahmed daha sonra Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

IKBY Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Barzani görüşmede ateşkesin devam etmesi, gerilimin azaltılması ve Şam yönetimi ile SDG arasındaki diyalogun derhal başlatılması için tüm ilgili taraflarla çabaları sürdürmenin ve temasları korumanın önemini vurguladı.

IKBY Başkanı ayrıca "birleşik bir Suriye'de Kürtlerin ve tüm bileşenlerin haklarının güvence altına alınmasının ve korunmasının önemini" yineledi.