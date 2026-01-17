Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

ABD Suriye'ye operasyonları durdurma çağrısı yaptı! Tom Barrack Erbil'de YPG elebaşı Mazlum Abdi ile görüştü

Suriye ordusu terör örgütü PKK uzantısı YPG'yi operasyonlarla hareketsiz hale getirirken örgütün işgal ettiği alanları da azalttı. ABD'den Suriye'ye "Halep ve Tabka arasındaki bölgede operasyonları durdur" çağrısı gelirken ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da Erbil'de YPG elebaşı Mazlum Abdi ile görüştü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD Suriye'ye operasyonları durdurma çağrısı yaptı! Tom Barrack Erbil'de YPG elebaşı Mazlum Abdi ile görüştü
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
17.01.2026
saat ikonu 21:12
|
GÜNCELLEME:
17.01.2026
saat ikonu 21:12

Suriye'de 10 Mart Mutabakatı'na uymayan terör örgütü YPG'ye başarılı operasyonlarını sürdüren orduya ABD'den "Dur" çağrısı yapıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Suriye’deki gerilimin önlenmesi ve diyalog yoluyla çözüm çabalarından memnuniyet duyulduğu belirtilirken Suriye ordusuna Halep ve Tabka arasındaki bölgelerde askeri eylemlerini durdurma çağrısı yaptı.

ABD Suriye'ye operasyonları durdurma çağrısı yaptı! Tom Barrack Erbil'de YPG elebaşı Mazlum Abdi ile görüştü

"DEAŞ'LA MÜCADELEDE ABD VE KOALİSYON GÜÇLERİYLE EKİP ÇALIŞMASI GEREKLİ"

“Suriye hükümet güçlerini Halep ve Tabka arasındaki bölgelerdeki her türlü saldırı eylemini durdurmaya çağırıyoruz.” ifadesinin yer aldığı açıklamada terör örgütü DEAŞ’ı izleyip askeri baskı uygulamak için, ABD ve koalisyon güçleriyle koordineli olarak Suriyeli ortaklar arasında ekip çalışmasının gerekli olduğu da savunuldu.

ABD Suriye'ye operasyonları durdurma çağrısı yaptı! Tom Barrack Erbil'de YPG elebaşı Mazlum Abdi ile görüştü

Açıklama içinde ayıca “Kendi içinde ve komşularıyla barış içinde olan bir Suriye, bölge genelinde barış ve istikrar için elzemdir.” denildi.

ABD ANKARA BÜYÜKELÇİSİ TOM BARRACK ERBİL'DE MAZLUM ABDİ İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Abdi ile görüştü.

Barrack ve Abdi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) ziyaret gerçekleştirerek Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'nin ev sahipliği yaptığı bir toplantıya katıldı.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada toplantıya, ABD’nin Erbil Başkonsolosu Wendy Green ile Suriye’deki ABD güçlerinin komutanı General Kevin Lambert ve beraberindeki Albay Zekeriya Kurk de katıldı.

ABD Suriye'ye operasyonları durdurma çağrısı yaptı! Tom Barrack Erbil'de YPG elebaşı Mazlum Abdi ile görüştü

Toplantıda, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı Muhammed İsmail ve terör örgütü PKK/YPG’nın Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) elebaşı Mazlum Abdi’nin de yer aldığı belirtildi.

ABD Suriye'ye operasyonları durdurma çağrısı yaptı! Tom Barrack Erbil'de YPG elebaşı Mazlum Abdi ile görüştü

Açıklamada, toplantıda Suriye’deki gelişmelerin ele alındığı belirtilerek "Başkan Barzani, katılımcıları selamlayarak mevcut şartlar altında gösterdikleri katılımdan dolayı memnuniyetini dile getirerek barışın korunması ve şiddetin önlenmesinin önemini vurguladı. Yeni Suriye bağlamında diyaloğun, istikrarın ve birlikte yaşamanın taşıdığı öneme dikkat çekti" ifadeleri kullanıldı.

ABD Suriye'ye operasyonları durdurma çağrısı yaptı! Tom Barrack Erbil'de YPG elebaşı Mazlum Abdi ile görüştü

Toplantının devamında tarafların çeşitli konular üzerinde görüş alışverişinde bulunarak bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik pratik adımları ele aldığı açıklandı.

NE OLMUŞTU?

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü YPG/SDG’nin işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmiş, dün akşam 22.00'de başlayan operasyonla iki bölgeyi kontrolüne almıştı.

Meskene üzerinden ilerleyen ordu, örgütün işgalinde olan Rakka ilinin güneybatı ucundaki Dibsi Afnan bölgesine de hakim olup, il çevresindeki tahkimatını artırmaya başlamıştı.

Suriye ordusunun YPG/SDG’ye karşı başlattığı operasyonda Fırat Nehri’nin batısında şiddetli çatışmaların yaşandığı Tabka kentinde, örgüt unsurlarının konvoylarla bölgeden ayrıldığı bildirilmişti.

ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.