ABD Suriye'ye operasyonları durdurma çağrısı yaptı! Tom Barrack Erbil'de YPG elebaşı Mazlum Abdi ile görüştü

Suriye'de 10 Mart Mutabakatı'na uymayan terör örgütü YPG'ye başarılı operasyonlarını sürdüren orduya ABD'den "Dur" çağrısı yapıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Suriye’deki gerilimin önlenmesi ve diyalog yoluyla çözüm çabalarından memnuniyet duyulduğu belirtilirken Suriye ordusuna Halep ve Tabka arasındaki bölgelerde askeri eylemlerini durdurma çağrısı yaptı.

"DEAŞ'LA MÜCADELEDE ABD VE KOALİSYON GÜÇLERİYLE EKİP ÇALIŞMASI GEREKLİ"

“Suriye hükümet güçlerini Halep ve Tabka arasındaki bölgelerdeki her türlü saldırı eylemini durdurmaya çağırıyoruz.” ifadesinin yer aldığı açıklamada terör örgütü DEAŞ’ı izleyip askeri baskı uygulamak için, ABD ve koalisyon güçleriyle koordineli olarak Suriyeli ortaklar arasında ekip çalışmasının gerekli olduğu da savunuldu.

Açıklama içinde ayıca “Kendi içinde ve komşularıyla barış içinde olan bir Suriye, bölge genelinde barış ve istikrar için elzemdir.” denildi.

ABD ANKARA BÜYÜKELÇİSİ TOM BARRACK ERBİL'DE MAZLUM ABDİ İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Abdi ile görüştü.

Barrack ve Abdi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) ziyaret gerçekleştirerek Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'nin ev sahipliği yaptığı bir toplantıya katıldı.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada toplantıya, ABD’nin Erbil Başkonsolosu Wendy Green ile Suriye’deki ABD güçlerinin komutanı General Kevin Lambert ve beraberindeki Albay Zekeriya Kurk de katıldı.

Toplantıda, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı Muhammed İsmail ve terör örgütü PKK/YPG’nın Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) elebaşı Mazlum Abdi’nin de yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda Suriye’deki gelişmelerin ele alındığı belirtilerek "Başkan Barzani, katılımcıları selamlayarak mevcut şartlar altında gösterdikleri katılımdan dolayı memnuniyetini dile getirerek barışın korunması ve şiddetin önlenmesinin önemini vurguladı. Yeni Suriye bağlamında diyaloğun, istikrarın ve birlikte yaşamanın taşıdığı öneme dikkat çekti" ifadeleri kullanıldı.

Toplantının devamında tarafların çeşitli konular üzerinde görüş alışverişinde bulunarak bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik pratik adımları ele aldığı açıklandı.

NE OLMUŞTU?

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü YPG/SDG’nin işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmiş, dün akşam 22.00'de başlayan operasyonla iki bölgeyi kontrolüne almıştı.

Meskene üzerinden ilerleyen ordu, örgütün işgalinde olan Rakka ilinin güneybatı ucundaki Dibsi Afnan bölgesine de hakim olup, il çevresindeki tahkimatını artırmaya başlamıştı.

Suriye ordusunun YPG/SDG’ye karşı başlattığı operasyonda Fırat Nehri’nin batısında şiddetli çatışmaların yaşandığı Tabka kentinde, örgüt unsurlarının konvoylarla bölgeden ayrıldığı bildirilmişti.