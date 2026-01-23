Bakan Hakan Fidan'dan Davos'ta kritik mesajlar! AB'yi sert eleştirdi: "Medeniyetlerüstü olmayı başaramadı"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Davos ziyareti kapsamında "On the Record" programında Hadley Gamble'a mülakat verdi.

GAZZE'YE YATIRIMLAR YETERLİ DEĞİL

Gazze'ye yönelik girişimde yatırım eksikliği yaşandığına işaret eden Fidan, dışarıdan yatırıma ihtiyaç olduğunu ancak çoğu maddi desteğin devletlerce verildiğini söyledi. Fidan, Türkiye'nin Gazze'ye olası asker gönderme ihtimaline yönelik soru üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze Barış Planı'na katkı sağlamak için Türkiye'nin gücü dahilinde her şeyi yapmaya hazır olduğunu söylediğini hatırlattı.

Türkiye'nin Barış Kurulu'nun parçası olduğunu anımsatan Fidan, Ankara'nın Gazze'ye ilişkin yürütme komitesinde de çalıştığını ve çok ciddi insani yardım faaliyetleri yürüttüğünü dile getirdi.

Fidan, Türkiye'nin bu çerçevede Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'nün bir parçası olmaya hazır olduğu mesajını vererek, "Ancak bu konu, daha geniş bir uluslararası toplum içinde yürütülecek tartışmalara bağlı. Bunu dışlamıyoruz; yapmaya istekliyiz. Ancak söylediğim gibi, bu konu belli ülkeler arasında tartışılmalı ve uzlaşı sağlanmalı. Sürecin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"TRUMP İSTERSE İSRAİL'İ DURDURABİLİR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki çatışmaları durdurabileceğine inandığını vurgulayan Fidan, İsrail'in ateşkesi defalarca ihlal ettiğinin altını çizdi. Fidan, Türkiye'nin İsrail üzerinde "gerçek anlamda baskı kurabilecek tek kişinin" ABD Başkanı Trump olduğuna inandığını belirtti. Trump'ın "farklı lobilerin hedeflerinden" bağımsız olduğuna inanıldığına işaret eden Fidan, Trump'ın bu sebeple bağımsız düşünebileceği ve hareket edebileceği değerlendirmesini yaptı.

Fidan, "(Trump) Eğer isterse, İsrail üzerinde baskı kurma ve İsrail'in yanlış davranışlarını durdurma kapasitesine sahip." dedi.

BÖLGESEL GELİŞMELER

Fidan, bölgesel gelişmelere ilişkin soru üzerine Suriye'de yaşananlara bakıldığında, umutlu olunması gerektiğini düşündüğünü belirterek, Gazze'deki ateşkesin devam ettiğinin görülmesini istediklerini söyledi. Bunların olumlu işaretler olduğu tespitini yapan Fidan, özellikle Suriye'de olanların bölge ülkeleri, ABD ve uluslararası toplumun, Orta Doğu'daki bir meselede ilk kez bu kadar hızlı ve çabuk bir araya geldiğini ve somut adımlar atmaya başladığını gösterdiğini kaydetti.

Fidan, bunun çok şey anlattığı tespitini yaparak, "Eğer bunu bölgemizde ya da dünyadaki diğer sorunlara da uygulayabilirsek, gerçekten hızlı kazanımlar elde edebiliriz." ifadesini kullandı. "Ancak bölgemiz artık asla eskisi gibi olmayacak." diyen Fidan, Türkiye'nin umudu ve çabasının geçmişle kıyaslandığında bölgeyi daha iyi bir noktaya taşımak olduğunun altını çizdi.

Fidan, Türkiye'nin bölgede mümkün olduğunca "yapıcı bir rol oynamaya çalıştığını" hatırlatarak, bölgesel sorunların bölge ülkelerince sahiplenilmesinin Ankara için hayati önemde olduğunu anımsattı. Bunun Trump'ın genel politika yaklaşımıyla da örtüştüğünü düşündüğünü kaydeden Fidan, ABD yönetiminin "küresel düzenin polisi" olmak istemediğinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye ve diğer bölge ülkelerinin bir araya gelerek sorunlarını sahiplenebileceği ve gerekli olan her şeyi yapabileceği mesajını verirken, bunun "yeni bir Osmanlı İmparatorluğu" olmadığına, zira şu anki düzende ulus devletlerin olduğuna değindi.

Ulus devletlerin bir araya gelmesinin, kendi platformlarını oluşturmasının ve ekonomik, siyasi, güvenlik ya da terörle ilgili sorunlarını sahiplenmesinin söz konusu olduğuna dikkati çeken Fidan, "Zira eğer sorunlarımızı çözmek için bir hegemonun gelip müdahale etmesini beklemeye devam edersek; çoğu zaman bu sorunlar bizim görmek istediğimiz şekilde çözülmez. Üstelik bunun bedeli de çok ağır olur." diye konuştu.

İRAN'DAKİ DURUM

Fidan, İran'ın coğrafyada komşu ve büyük bir ülke olduğunu anımsatarak, İran'da yaşananların, Türkiye'yi de yakından ilgilendirdiğini düşündüğünü söyledi. İran'daki meselelerin geniş bir coğrafyayı etkilediğine işaret eden Fidan, "Bu sebeple İran'daki istikrar, hepimiz için önemli." dedi. Fidan, bu nedenle İran ve uluslararası topluma, sorunlarını güç kullanmak yerine diyalog yoluyla çözmeleri yönünde tavsiyelerde bulunulduğunun altını çizerek, diyaloğun, sorunları çözmenin tek yolu olduğunu bildirdi.

2025'teki ABD ve İsrail ile İran'ın çatışmalarını anımsatan Fidan, Washington yönetimince dillendirilen "yeni bir kinetik müdahale" ihtimalinin çözüm olmadığını belirtti.

Fidan, İran'daki kamuoyu muhalefeti, protestolar ve gösterilerin; rejime ve hükümete gerekli mesajları vermediğini söyleyerek, buna rağmen Tahran'ın uluslararası sistemle yaşadığı sorunlar sebebiyle ekonomi ve diğer alanlarda halkına imkanlar sunmasının kolay olmadığı tespitini yaptı.

İran'ın bu sebeple, belirli fırsatları elde edebilmek amacıyla dış ve bazı güvenlik politikalarında değişikliğe gitmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, İran ya da İran çevresindeki olayların İran'da rejim değişikliği yaşanmasına neden olacağına inanmadığını ve bundan bahsetmediğini söyledi.

"MÜDAHALE ETMEMELERİNİ TAVSİYE EDERİM"

Fidan, ABD'nin İran'a "müdahale etme olasılığı" sorusuna, "Amerikalı arkadaşlarıma bunu yapmamalarını tavsiye ederim. Çünkü zaten İran'a çok fazla baskı uyguluyorlar. Yaptırımlar, İran ekonomisine büyük zarar veriyor." yanıtını vererek, İran'daki gösterilerin de bununla bağlantılı olduğuna işaret etti.

İran'ın müzakereye hazır olduğunu ama doğru şekilde müzakere etmenin bir yolunun bulunması gerektiğini belirten Fidan, İran'ın "köşeye sıkışmış" hissetmesi halinde en kötü senaryo için hazır olacağına işaret etti.

Fidan, "Sorunu çözmek gibi tek bir samimi niyet varsa, bir fırsat olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"UKRAYNA RUSYA ANLAŞMAYA ARTIK DAHA YAKIN"

Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner ile konuştuğunu aktaran Fidan, savaş konusunda bir anlaşmaya varmaya artık daha yakın olunduğunu vurguladı.

"ŞARA'DAN HERKESİN MEMNUN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Fidan, Beşşar Esed liderliğindeki Baas Partisi rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından ilk hafta içinde bölge ülkeleri olarak önce Amman'da sonra Kahire'de bir araya geldiklerini ve ardından Avrupa ülkeleri ve ABD'nin de görüşmelere katıldığını hatırlatarak, "Hepimiz Şam'daki hükümetten beklediğimiz 4-5 öncelik belirledik; komşu ülkelere tehdit oluşturmamak, terör örgütleriyle işbirliği yapmamak, azınlıklara, diğer etnik ve dini gruplara zulmetmemek, ülkenin toprak bütünlüğünü ve birliğini korumak. Mülteciler ve terörizm; bizim için iki büyük konu. Bunları (Suriye Cumhurbaşkanı) Ahmed Şara'ya ilettik." diye konuştu.

Sunulan önceliklerin Şara tarafından kabul edildiğini aktaran Fidan, "Ve o zamandan beri, herkesin onun yaptığı işten oldukça memnun olduğunu düşünüyorum." dedi.

"DAHA FAZLA DİYALOG VE İLETİŞİM KURMAMIZ GEREKİYOR"

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki "huzursuzluğa" ilişkin soruya Fidan, "Türkiye olarak, bölgesel birliğe ihtiyacımız olduğu gibi, bu iki değerli dostun birbirinden biraz uzaklaştığını görmek hoş değil. Ancak onların yeniden bir araya geleceğine inanıyoruz, çünkü onlar kardeşler, eski dostlar. Bence zamanı geldiğinde kendi sorunlarını çözeceklerdir, çünkü hem BAE hem de Suudi Arabistan deneyimli liderliğe sahip. Kendi aralarındaki farklılıkları çözebilecekleri bir noktaya geleceklerdir." cevabını verdi.

Fidan, halihazırda Suudi Arabistan'ın talebi üzerine BAE'nin şu anda daha yapıcı bir yaklaşım sergilediğini düşündüğünü belirterek, bu durumun iki ülke arasında yaşananların tırmanışa geçmesini önlemenin bir işareti olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan'ın ulusal güvenlik hassasiyetleri konusunda çok daha iddialı, BAE'nin de çok daha anlayışlı hale geldiğine işaret eden Fidan, "Bu yüzden, bu metodolojilerin bir arada kullanılması halinde, bazı sonuçlar elde edilebileceğini düşünüyorum. Daha fazla diyalog ve iletişim kurmamız gerekiyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Avrupa Birliği (AB), Türkiye'ye karşı kimlik siyaseti zihniyetini koruduğu sürece bunun (Türkiye'nin AB üyeliği) asla gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü hep söylediğimiz gibi, AB, uluslarüstü bir kurum olmayı başardı ancak medeniyetlerüstü bir kurum olmayı başaramadı." dedi.

"SAYIN TRUMP YAPILAN HATANDAN DÖNÜYOR"

Fidan, eski ABD Başkanı Barrack Obama döneminde ABD'nin terör örgütü PKK ile ortak hareket ederek terör örgütü DEAŞ ile mücadele etme planının iyi bir plan olmadığını belirterek "Bize bunun oldukça geçici bir şey olacağı, neredeyse iki yıl süreceği söylenmişti. Ancak üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçti. İşte bugün bu noktadayız. Ve nihayet, Sayın (ABD Başkanı Donald) Trump, ABD sistemi adına gerçekten büyük bir düzeltme yapıyor." dedi.

Türkiye'nin ABD ile NATO müttefiki olduğunu hatırlatan Fidan, "Bir NATO müttefik olarak, bir başka NATO ülkesine düşman olan bir terör örgütünü destekleyemezsiniz. Şimdi bu hatadan dönülüyor. Bundan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"KÜRTLERE VATANDAŞLIK VERİLMESİ İÇİN ESED'İN YANINA GİTTİM"

Fidan, bazı uluslararası raporlarda hatalı şekilde terör örgütü YPG'nin Suriyeli Kürtlerin tek temsilcisi gibi gösterildiğine işaret ederek, PKK'nın 12'den fazla siyasi partiyi sürgün ettiğini söyledi.

Suriyeli Kürtlerin, ülkenin bir azınlığı olmasını değil, onurlu biçimde ve güven içinde Suriye'nin bir parçası haline gelmesini istediklerini dile getiren Fidan, devrik lider Beşşar Esed'in Suriye'de yaşayan birçok Kürt'e vatandaşlık hakkı tanımadığını anımsattı.

Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatının başındayken 2010-2011 yıllarında, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini "Kürtlere vatandaşlık verilmesi" talebini iletmek üzere Esed'in yanına gönderdiğini ve Esed'in bunu yapmadığını belirterek, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve ekibinin bu hatayı düzeltmeye çalıştığına işaret etti.

Bakan Fidan, Suriye'de herkese anayasal olarak eşit vatandaşlık tanınmasını ve ülkenin tamamının kendi kimliği ile dinini yaşayarak daha büyük bir gücün parçası olmasını istediklerinin altını çizdi.

BÖLGESEL İLİŞKİLER

Bölge ülkeleriyle dostluk kurmak istediklerini söyleyen Fidan, "Bölgedeki eski anlayış artık kimsenin işine yaramıyordu. Çünkü daha fazla diyaloğa ihtiyacımız vardı. Onlar bizim geri adım atmadığımızı gördüler, biz de onların kendi duruşlarını koruduğunu gördük. O halde neden ayrı kalalım? Bir araya gelebilir, sorunlarımızı çözebilir ve kendi farklılıklarımızı koruyarak yeni bir ortam oluşturabiliriz. Bu olgun devlet anlayışıdır. Farklılıklarımızı parantez içinde alıp ortak gündemimize odaklanmayı bilmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Fidan, Gazze ve Suriye gibi bölgesel meselelerde ortak hareket etmelerinin umut göstergesi olduğuna değinerek, birbirinin konumunu anlayarak pek çok iş yapılabileceğini dile getirdi.

Bakan Fidan, Türkiye ve Arap ülkelerinin karşılıklı olarak birbirine iyi niyet ve ortaklık gösterdiğini vurguladı.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ: ASLA GERÇEKLEŞMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hakkındaki soruyu yanıtlayan Fidan, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği, Türkiye'ye karşı kimlik siyaseti zihniyetini koruduğu sürece bunun asla gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü hep söylediğimiz gibi, AB, uluslarüstü bir kurum olmayı başardı ancak medeniyetlerüstü bir kurum olmayı başaramadı. Ve bu soruyu kendilerine asla sormayacaklardır. Mesele Türkiye'ye gelince, önce kimlik siyasetini takip ediyorlar."

Fidan, AB'nin Türkiye'nin dininin ve medeniyetinin farklı olmasını ön planda tuttuğunu anlatarak, insanlığın sorunlarını çözmesi için farklı medeniyetlerin tek çatı altında bir araya gelebilmesi gerektiğine işaret etti.

Avrupa'nın iki büyük ülkesi olan Fransa ve Almanya'nın, 2007'ye kadar, şartlar ve kuralların yerine getirilmesi kaydıyla Türkiye'yi AB üyesi yapma konusunda bir siyasi iradeye sahip olduğu değerlendirmesinde bulunan Fidan, kimlik siyaseti güden Nicolas Sarkozy'nin 2007'de Fransa Cumhurbaşkanı olmasıyla bu anlayışın değiştiğine dikkati çekti.

Fidan, Sarkozy'nin Avrupa'da Hristiyan kimliği öne çıkararak, Türkiye'yi Birliğin içinde görmek istemedikleri yönündeki söylemlerde bulunduğunu anımsattı.

Sarkozy'nin, Türkiye'nin AB'ye üye olmasının aşırı sağ siyasetinin yükselişine sebep olacağını savunduğunu hatırlatan Fidan, üye olmamalarına rağmen bunun yine de yaşandığını dile getirdi.

Hakan Fidan, "Eğer Avrupa Birliği'nin bir parçası olsaydık, Brexit yaşanmazdı ve genel olarak Avrupa çok daha dirençli olurdu." dedi.

"AB İNGİLTERE VE TÜRKİYE İLE STRATEJİK BİR DİYALOG İÇİNDE"

Türkiye'nin AB'ye üye olmasının İngiltere'nin Brexit ile AB'den ayrılmasını engelleyebileceğini belirten Bakan Fidan, Londra hükümetinin AB gücünün sadece Brüksel'de yoğunlaştığını görmek istemediğini, her zaman daha geniş bir Avrupa Birliğini hedeflediklerini kaydetti.

Fidan, şu anda AB'nin doğu ve batısında olan Türkiye ve İngiltere'nin stratejik diyalog içerisinde olduğunun altını çizdi.

Halihazırda karşı karşıya olunan mevcut güvenlik sorunlarına dikkati çeken Fidan, "Avrupa Birliği uzun zamandır ABD koruması altında yaşıyor çünkü Avrupa Birliği, ABD koruması sayesinde mümkün oldu." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin korumasının ortadan kalkmasıyla AB'nin kendine ait bir güvenlik mimarisi arayışı içine girdiğini ifade eden Fidan, "İngiltere ve Türkiye AB üyesi olsaydı, kendi ağırlık merkezimizi yaratmış olurduk." diye konuştu.

Fidan, ABD, Rusya ve Çin gibi süper güçlerin çıkarlarıyla Türkiye'nin çıkarlarının örtüşmeyebildiğini söyleyerek "Bu da bizi çok zor bir duruma sokuyor. Ancak hepimiz için şu mümkündü, eğer bir araya gelseydik, bunu önleyebilirdik." ifadelerini kullandı.

AB İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARET DENGESİ 230 MİLYAR

Bakan Fidan, son dönemde Avrupa'da yaşanan güvenlik sorunlarının finans piyasaları üzerindeki etkisinin nasıl değerlendirildiğine ilişkin soruya, Türkiye'nin bu durumlardan çok etkilenmediğinin düşünüldüğünü aktardı.

Bazen ülkenin negatif bir olayın dışında tutulmasının ülkenin elde ettiği kazanımlardan daha önemli olduğunu vurgulayan Fidan, Birliğin herkes için önemli olduğunu belirtti.

Fidan, Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu, Kafkasya, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde yer aldığına işaret ederek, ülkenin bölgesel işbirliği ve entegrasyona verdiği önemin altını çizdi.

Bakan Fidan, bazen bir durumdan uzak durmanın birkaç yıl sonra "Keşke, bunun hiç parçası olmasaydık." demekten daha iyi olduğunu söyledi.

AB ile Türkiye arasındaki ticaret dengesinin 230 milyar dolar olduğunu aktaran Fidan, iki tarafta da ticaret açığı olmadığını, kazancın yarı yarıya olduğunu ifade etti.

Fidan, iki taraf arasında büyük ticaret faaliyetleri olduğunu belirterek "Ancak güvenlik de aynı olacak mı? Şu anda değil." dedi.

BAKAN FİDAN GRÖNLAND KONUSUNU DA DEĞERLENDİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a asker gönderme ihtimaline ilişkin soruyu yanıtlayan Fidan, "Dün yaptığı konuşmanın ardından olanlara bakılırsa bence birçok insan dün gece rahat bir uyku çekmiştir." ifadesini kullandı.