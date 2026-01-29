Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Akran zorbalığı bitmiyor! 15 yaşındaki çocuklar dehşet saçtı: Önce dövdüler sonra bıçakladılar

Adana'da yaşayan 15 yaşındaki E.Ö., mesajlaştığı kızın eski sevgilisi ve arkadaşları tarafından feci şekilde darbedilip 3 yerinden bıçaklandı. Olayla ilgili saldırgan çocuklarda 2'si tutuklanırken birinin de arandığı öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 11:07

Adana'nın Seyhan ilçesinde geçtiğimiz 23 Ocak'ta meydana gelen olayda; 15 yaşındaki E.Ö., kendisiyle yaşıt olan önceki okulundan arkadaşı A.İ. ile sosyal medyadan görüşmeye başladı. Bir süre sonra ikili mesajlaşmayı kesti ancak A.İ., durumu eski sevgilisi U.Y.'a (15) anlattı. U.Y. ise E.Ö.'ya ulaşıp eski sevgilisine mesaj atmamasını söyledi.

ARKADAŞLARINI DA YANINA ALIP SALDIRDI

E.Ö. 23 Ocak günü halı sahadan çıkıp arkadaşlarıyla birlikte eve gittiği sırada parkta U.Y., aynı okuldan arkadaşları Y.B. (15), S.K.K. (15) ve A.Ö (15) ile birlikte çocuğun önünü kesti.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

Çıkan tartışmada 4 arkadaş E.Ö.'yü önce dövdü ardından da S.K.K., önce göğsünden ardından da sağ ve sol bacağından bıçakladı. Saldırganlar kaçarken E.Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2 SALDIRGAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hastanede 3 gün tedavi görüp ölümden dönen E.Ö., taburcu edilirken polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan A.Ö., serbest bırakılırken U.Y. ve Y.B., tutuklanıp cezaevine gönderildi. Ancak asıl bıçağı kullandığı ileri sürülen S.K.K. ise henüz yakalanamadı. Aile, bıçağı kullanan çocuğunda yakalanıp tutuklanmasını istedi.

Akran zorbalığı bitmiyor! 15 yaşındaki çocuklar dehşet saçtı: Önce dövdüler sonra bıçakladılar

"BIÇAĞI YEDİ, DAHA KONUŞAMAZ' DİYEREK DALGA GEÇTİLER"

Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan E. Ö., "Eski kız arkadaşına yazdığım için ‘Özür dile' dediler. Bende özür dilemedim ama bıçağı görünce dördünden de özür diledim. Sonrasında bana saldırdılar ve bıçakla önce göğsümden ardından da sağ ve sol bacağımdan bıçaklandım. Beni bıçakladıktan sonra arkamdan ‘Bıçağı yedi, daha konuşamaz' diyerek dalga geçmişler. Kızla mesajlaştım ancak öncesinde ‘Konuştuğun var mı, sorun olmasın' diye sordum. Kızda sorun olmayacağını söyledi ancak gidip bunu eski sevgilisine anlatmış. Beni buldular bıçakladılar. Olaydan önceki gece zaten U.Y. bana mesaj atmıştı. 3 kişi gözaltına alınmış, 2'si tutuklanmış ancak asıl bıçağı kullanan halen firar" ifadelerini kullandı.

Akran zorbalığı bitmiyor! 15 yaşındaki çocuklar dehşet saçtı: Önce dövdüler sonra bıçakladılar

"AKRAN ZORBALIĞI SON BULSUN"

E.Ö.'nün annesi Pelin Ö.ise evladını bıçaklayan çocuğun ailesinin kendisine ulaştığını ve davadan vazgeçmesini istediklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Biz akran zorbalığına karşı oğlumuzu sürekli uyarıyorduk, geç saatte dışarı çıkmasına izin vermiyordum. Şikayetimizden dönmeyeceğiz. Daha fazla çocuğun öldürülmemesini, yaralanmamasını istiyoruz. Biran önce bu çocuğun bulunup tutuklanmasını istiyorum. Ailesi benimle irtibata geçip şikayetimizi geri çektirmek istiyor. Hiçbir şekilde görüşmeyi kabul etmedim. 4 kişi insafsızca çocuğuma saldırdı. Çete olarak oğluma saldırmışlar. Bu akran zorbalığının biran önce önüne geçilsin"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Babayı çocuklarının önünde darbettiler! Eğlenmek için gelmişlerdi, kabusu yaşadılar
Huzurevinde vahşet! 3 kişiyi meyve bıçağıyla katletti, beraatını istedi: Savunması şoke etti
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.