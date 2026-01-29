Menü Kapat
Babayı çocuklarının önünde darbettiler! Eğlenmek için gelmişlerdi, kabusu yaşadılar

Kış turizminin yoğun yaşandığı Kartepe’de ATV turu düzenleyen şahıslar ile ailesiyle bölgeye eğlenmek için gelen vatandaşlar arasında kavga çıktı. İşletmeciler vatandaşlara çocukları ve eşlerinin gözü önünde saldırırken, korkuya kapılan çocuklar gözyaşlarına boğuldu. Çevredekiler şiddet dolu o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kocaeli, Kartepe’de ATV turu için gelen vatandaşlar ile ATV işletmecileri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönerken, grupta bulunan ve rehber olduğu ileri sürülen şahıs, arkadaşlarını çağırdı.

Babayı çocuklarının önünde darbettiler! Eğlenmek için gelmişlerdi, kabusu yaşadılar

BABASI SLADIRIYA UĞRAYAN ÇOCUK GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

15 yaşındaki arkadaşlarının yumruk yediğini iddia eden ATV turu işletmecileri, vatandaşlara saldırdı. Bir çocuk ise saldırıya uğrayan babası için gözyaşlarına boğuldu. Yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

#Yaşam
