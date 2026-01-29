Babayı çocuklarının önünde darbettiler! Eğlenmek için gelmişlerdi, kabusu yaşadılar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kocaeli, Kartepe’de ATV turu için gelen vatandaşlar ile ATV işletmecileri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönerken, grupta bulunan ve rehber olduğu ileri sürülen şahıs, arkadaşlarını çağırdı.
15 yaşındaki arkadaşlarının yumruk yediğini iddia eden ATV turu işletmecileri, vatandaşlara saldırdı. Bir çocuk ise saldırıya uğrayan babası için gözyaşlarına boğuldu. Yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.