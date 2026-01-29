Huzurevinde vahşet! 3 kişiyi meyve bıçağıyla katletti, beraatını istedi: Savunması şoke etti

Antalya'da 3 Mayıs 2024 tarihinde gece saatlerinde meydana gelen olayda; yaklaşık 4,5 yıldır huzurevinde kalan İzzettin Süğüt (65), aralarında husumet bulunduğu öne sürülen huzurevi sakini Selçuk Goncegül'e (73) gece uykuda meyve bıçağıyla katletti. Gürültüleri duyup odaya gelen Ali Serdar Batır (66) ve Ahmet Özdemirel'i (74) de bıçaklayan Süğüt, daha sonra hızla olay yerinden kaçtı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine huzurevine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Ahmet Özdemirel de ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan İzzettin Süğüt'ü bir cadde üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Katil zanlısı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

VAHŞET KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iki elinde bıçak bulunan zanlının koridorda huzurevinin güvenlik görevlisiyle karşı karşıya gelmesi, görevlinin yere düşmesi ile İzzettin Süğüt'ün peşinden gittiği anlar yer aldı.

"İMZA ATMAZSAN KADINI TACİZ ETTİĞİNİ SÖYLERİZ' DEDİLER"

Vahşete ilişkin ilk duruşmada verdiği beyanında huzurevi yönetimiyle tartışma yaşadığını öne süren Söğüt, "Olay günü huzurevi müdürü bana koridorda küfürler etti, bana vurdu. 'Seni huzurevinden atacağım. Çıkış için imza atmazsan kadını taciz ettiğini söyleriz dediler. Ben de imza attım. Odama döndüğümde ise maktul Selçuk Goncegül bana iki kere vurdu. O gün kendimi kaybettim, psikolojim bozuldu. Ben de o sinirle mutfağa gittim ve elime geçen ilk bıçağı aldım. Daha sonra arkadaşım Ali Serdar Batır'a saldırdım. Selçuk Goncegül ise sandalyede oturuyordu, televizyon izliyordu. Kolumu tuttu. Ben de kendimden geçtim, saldırdım. Çok pişmanım, ne yaptığımı hatırlamıyorum. Amacım korkutmaktı. Ahmet Özdemirel'i neden bıçakladığımı da hatırlamıyorum" diye konuştu.

CEZASI BELLİ OLDU

Karar duruşmasında beraatını ve tahliyesini isteyen sanık hakkında mahkeme heyeti, tasarlayarak ve canavarca hislerle kasten öldürme suçundan 3 ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme, sanığın lehine herhangi bir takdiri indirim de uygulamadı.