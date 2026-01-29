Tekirdağ'da komşusu yaşlı kadını bıçaklayıp kaçtı

Çorlu'ya bağlı Cemaliye Mahallesi Metiner Aralığı Sokak'ta meydana gelen olayda S.T. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucu aynı apartmanda oturduğu komşusu yaşlı kadına bıçakla saldırdı.

KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

7 yerinden bıçaklanan kadın yaralandı. Yaralı kadın, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Öte yandan S.T., Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.