Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Boşanmak isteyen kadına öldüresiye darp! Taşla saldıran cani koca adliyede

Gaziantep'te adliye yakınlarında eşinden boşanmak isteyen bir kadın öldüresiye darp edildi. Kadına taşla saldıran cani koca adliyeye sevk edildi. Kadının ailesi ise daha önce 3 kere karakoldan darp raporu alındığını ve kızlarının komalık olduğunu ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.01.2026
saat ikonu 17:55
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
saat ikonu 17:58

Gaziantep’te Şehitkamil ilçesi Zeytinli Mahallesi Gaziantep Adliyesi yakınlarında kadına şiddet olayı yaşandı. Öğle saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre 9 yıldır evli olduğu kocası Feyzullah Y.'den şiddet görmesi sebebiyle boşanmak isteyen 3 çocuk annesi Nazlı Y. (26), kocası hakkında şikayetçi oldu. Feyzullah Y., karısını şikayetinden vazgeçirmek için zorla adliyeye götürdü.

Boşanmak isteyen kadına öldüresiye darp! Taşla saldıran cani koca adliyede

ÖLDÜRESİYE DARP EDİLDİ, YÜZÜ GÖZÜ KANLAR İÇİNDE KALDI

Fayzullah Y., şikayetinden vazgeçmeyeceğini söyleyen karısını adliye yakınlarında öldüresiye darp etti. Yüzü gözü kanlar içerisinde kalan talihsiz kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından son anda kurtarılırken saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan kadının kafa travması geçirdiği, burnunda kırık olduğu ve gözlerinde ciddi hasar oluştuğu belirlendi. Talihsiz kadının yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

TAŞLA KAFASINA VURDU

Yaşananlara tepki gösteren Nazlı Y.'nin babası Mehmet Karaçalı, "Kızım, 9 seneden bu yana kocasından şiddet görüyor ve 3 kez karakolda darp raporu aldı. En son dün, şehrin göbeğinde 'ifadeni geri çekeceksin' diyerek götürmüş ve kızım da ifadesini çekmek istemediğini belirtmiş. Sonra kucağında çocukla arabadan inip kaçarken vuruyor, yere yatırıyor. O esnada vatandaşlar yaklaşamıyor. Yerde bulduğu taşla kafasına vurarak kızımı yaralıyor ve komalık hale getiriyor. Kızım yine o sırada vatandaşlara sığınıyor ve hastaneye getiriliyor. Bizi aradıklarında biz de hastaneye geldik. Kızımda bayağı kötü bir darp var. Gözünün kaymaması için işlem uygulandı. Platin aldık. Boşanma aşamasındaki eşi bunu yapıyor" dedi.

Boşanmak isteyen kadına öldüresiye darp! Taşla saldıran cani koca adliyede

"KIZIMIN GÖZÜNÜ KAYBETME RİSKİ VAR, BU CANİ CEZASIZ KALMASIN"

Kızının gözünü kaybetme riskinin bulunduğunu da belirten Karaçalı, "Doktorlar kızımın bir daha gözünün görmeme riski olduğunu ve gözün kayabileceğini söyledi. Kırık kemiği için platin takılacak. Biz ifademizi verdik, şikayetçi olduk. Bu cani cezasız kalmasın. Kocası zaten psikolojik haplar kullanıyordu. Biz boşanmasını istiyorduk ama çocuğundan vazgeçmediği için bırakmak istemedi. Dediğim gibi en ağır cezayla cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

SALDIRGAN KOCA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan olay sonrası yakalanarak gözaltına alınan saldırgan Feyzullah Y.'nin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği ve yasal işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Boşandığı eşini darp etti çocuklarını rehin aldı! Küçük çocukların yalvarışları yürekleri dağladı
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.