3 kardeş yeni aldıkları arabada can verdi! Gaziantep'te feci kaza

Gaizantep'te feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arası oldu. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te yaşayan ve Afyonkarahisar'a yeni araç almaya giden üç kardeş Nihat, Hüseyin ve Aydın Dündar, aracı aldıktan sonra Gaziantep'e doğru yola çıktı.

FECİ KAZADA HAYATLARINI KAYBETTİLER

Memleketleri Gaziantep'e varmak üzere olan üç kardeşin içinde bulunduğu otomobil, E.A. idaresindeki tıra arkadan çarptı. Feci kazada otomobil hurdaya dönerken durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde otomobilde bulunan Nihat, Hüseyin ve Aydın Dündar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hayatını kaybeden üç kardeşin cenazesi, olay yerinde ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan tır sürücüsü E.A.'nın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.