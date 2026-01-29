Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

3 kardeş yeni aldıkları arabada can verdi! Gaziantep'te feci kaza

Gaziantep'te, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda feci bir trafik kazası meydana geldi. Afyonkarahisar'dan aldıkları yeni araçla memleketleri Gaziantep'e dönen Nihat, Hüseyin ve Aydın Dündar isimli 3 kardeş, tıra arkadan çarptıkları kazada hayatlarını kaybetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
3 kardeş yeni aldıkları arabada can verdi! Gaziantep'te feci kaza
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 12:57

Gaizantep'te feci bir meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Tarsus-Adana- (TAG) Otoyolu Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arası oldu. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te yaşayan ve 'a yeni araç almaya giden üç kardeş Nihat, Hüseyin ve Aydın Dündar, aracı aldıktan sonra Gaziantep'e doğru yola çıktı.

3 kardeş yeni aldıkları arabada can verdi! Gaziantep'te feci kaza

FECİ KAZADA HAYATLARINI KAYBETTİLER

Memleketleri Gaziantep'e varmak üzere olan üç kardeşin içinde bulunduğu otomobil, E.A. idaresindeki tıra arkadan çarptı. Feci kazada otomobil hurdaya dönerken durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde otomobilde bulunan Nihat, Hüseyin ve Aydın Dündar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hayatını kaybeden üç kardeşin cenazesi, olay yerinde ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

3 kardeş yeni aldıkları arabada can verdi! Gaziantep'te feci kaza

Öte yandan tır sürücüsü E.A.'nın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adana'da gençlerden 'Başlık Parası' eylemi! Kibar Feyzo filmi gerçek oldu
MSB'den ABD-İran gerginliğine ilişkin açıklama! 'Sınırda tedbirler alınıyor'
ETİKETLER
#trafik kazası
#ölüm
#afyonkarahisar
#gaziantep
#tag otoyolu
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.