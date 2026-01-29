Menü Kapat
11°
Adana'da gençlerden 'Başlık Parası' eylemi! Kibar Feyzo filmi gerçek oldu

Adana’nın Yüreğir ilçesinde, evlilik hayali kuran gençler fahiş başlık parası taleplerine karşı sokağa döküldü. 1 milyon TL’yi bulan rakamlar karşısında çaresiz kalan mahalle sakinleri, gelenek adı altında istenen bu ücretlerin kaldırılması için pankartlı eylem yaptı. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 12:49

Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu, 19 Mayıs ve Koza mahallelerinde yaşayan gençler, yolundaki en büyük engelleri olan "başlık parası" geleneğine karşı seslerini yükseltti.

Adana'da gençlerden 'Başlık Parası' eylemi! Kibar Feyzo filmi gerçek oldu

GENÇLERDEN BAŞLIK PARASI PROTESTOSU

Yıllar önce ’dan Adana’ya göç eden ailelerin çocukları olan gençler, kız tarafının talep ettiği ve artık 1 milyon TL bandına dayanan fahiş fiyatlar nedeniyle yuva kuramadıklarını belirtti.

Adana'da gençlerden 'Başlık Parası' eylemi! Kibar Feyzo filmi gerçek oldu

"ÖNÜMÜZÜ KAPATMAYIN"

Başlık parası yüzünden sevdiğine kavuşamadığını ileri süren Ahmet Yüksel (22), "Benim gibi nice gençler var, evlenmek isteyip de evlenemiyor. Maddi gücün varsa yaşın önemi yok. Bu devirde her şey paraya bakıyor. Bizim önümüz kapanıyor. Biz mal almıyoruz, araba almıyoruz, ticaret yapmıyoruz. Biz kötü yoldan, haram yoldan kaçıyoruz. Şu an bir kız istemede 500, 600 bin ve 1 milyon TL'yi bulan başlık parası isteniyor. Bu insanlık mı? Bizim önümüzü kapatmayın" diye konuştu.

Adana'da gençlerden 'Başlık Parası' eylemi! Kibar Feyzo filmi gerçek oldu

"1 MİLYONDAN FAZLA PARA VERDİM"

Evlendiğinde yüklü miktarda başlık parası verdiğini anlatan Hamza Yüksel, "Bizim Şanlıurfa'da başlık parası, süt parası var. Evlenmek isteyen gençlerden 500 bin TL ile 1 milyon TL arasında para isteniyor. Ben de evlenirken 1 milyondan fazla para verdim. Yetkililerden bu duruma bir çözüm bulmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Adana'da gençlerden 'Başlık Parası' eylemi! Kibar Feyzo filmi gerçek oldu
