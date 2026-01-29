Adana'da gençlerden 'Başlık Parası' eylemi! Kibar Feyzo filmi gerçek oldu

Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu, 19 Mayıs ve Koza mahallelerinde yaşayan gençler, evlilik yolundaki en büyük engelleri olan "başlık parası" geleneğine karşı seslerini yükseltti.

GENÇLERDEN BAŞLIK PARASI PROTESTOSU

Yıllar önce Şanlıurfa’dan Adana’ya göç eden ailelerin çocukları olan gençler, kız tarafının talep ettiği ve artık 1 milyon TL bandına dayanan fahiş fiyatlar nedeniyle yuva kuramadıklarını belirtti.

"ÖNÜMÜZÜ KAPATMAYIN"

Başlık parası yüzünden sevdiğine kavuşamadığını ileri süren Ahmet Yüksel (22), "Benim gibi nice gençler var, evlenmek isteyip de evlenemiyor. Maddi gücün varsa yaşın önemi yok. Bu devirde her şey paraya bakıyor. Bizim önümüz kapanıyor. Biz mal almıyoruz, araba almıyoruz, ticaret yapmıyoruz. Biz kötü yoldan, haram yoldan kaçıyoruz. Şu an bir kız istemede 500, 600 bin ve 1 milyon TL'yi bulan başlık parası isteniyor. Bu insanlık mı? Bizim önümüzü kapatmayın" diye konuştu.

"1 MİLYONDAN FAZLA PARA VERDİM"

Evlendiğinde yüklü miktarda başlık parası verdiğini anlatan Hamza Yüksel, "Bizim Şanlıurfa'da başlık parası, süt parası var. Evlenmek isteyen gençlerden 500 bin TL ile 1 milyon TL arasında para isteniyor. Ben de evlenirken 1 milyondan fazla para verdim. Yetkililerden bu duruma bir çözüm bulmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.