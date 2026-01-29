Altın için küresel eşik aşıldı! World Gold Council tarihte ilk diyerek duyurdu

MERKEZ BANKASI ALIMLARI DESTEKLİYOR

Merkez bankalarının altın alımları 2025’te 863 ton ile beklentilerin üst bandına yakın gerçekleşti. Alımlar, tarihsel olarak yüksek seviyelerde ve geniş bir coğrafyaya yayılmış olsa da, son dönemdeki hızına kıyasla bir miktar yavaşlama gösterdi.

