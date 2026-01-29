Menü Kapat
TGRT Haber
Altın için küresel eşik aşıldı! World Gold Council tarihte ilk diyerek duyurdu

Ocak 29, 2026 12:04
1
küresel altın talebi

World Gold Council verilerine göre 2025’te küresel altın talebi ilk kez 5 bin tonun üzerine çıktı. Yatırım talebi ve rekor fiyatların etkisiyle altın piyasasının toplam değeri bir yılda yüzde 45 artarak 555 milyar dolara ulaştı.

2
World Gold Council

World Gold Council’ın yayımladığı "Gold Demand Trends: Q4 and Full Year 2025" raporuna göre, küresel altın talebi 2025 yılında ilk kez 5 bin tonun üzerine çıkarak tarihi bir eşiği aştı.

 

3
(OTC) dahil toplam talep, yıl boyunca kırılan

Tezgah üstü işlemler (OTC) dahil toplam talep, yıl boyunca kırılan rekorlarla birlikte altın fiyatlarındaki güçlü yükselişin de etkisiyle 555 milyar dolarlık rekor bir piyasa değerine ulaştı. Bu tutar, bir önceki yıla göre yüzde 45 artış anlamına geliyor.
 

4
Küresel altın

Rapora göre 2025 yılı, yatırım talebinin öne çıktığı bir dönem oldu. Küresel altın ETF varlıkları 801 ton artarak tarihin en güçlü ikinci yıllık performansını kaydederken, külçe ve sikke alımları 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
 

5
Güvenli liman arayış

ALTIN FİYATINDA SERT YÜKSELİŞ

Güvenli liman arayışı ve portföy çeşitlendirme ihtiyacı, yıl boyunca yatırımcı ilgisinin ana itici güçleri arasında yer aldı. Fiyatlardaki sert yükseliş de bu eğilimi destekledi.
 

6
ALTIN

MERKEZ BANKASI ALIMLARI DESTEKLİYOR

Merkez bankalarının altın alımları 2025’te 863 ton ile beklentilerin üst bandına yakın gerçekleşti. Alımlar, tarihsel olarak yüksek seviyelerde ve geniş bir coğrafyaya yayılmış olsa da, son dönemdeki hızına kıyasla bir miktar yavaşlama gösterdi.
 

7
Altın fiyatlarındaki rekor seri

Altın fiyatlarındaki rekor serinin mücevher talebi üzerinde baskı oluşturduğu belirtilirken, hacim bazında düşüşün bu ortamda beklendiği vurgulandı. Buna karşın mücevhere yönelik algının güçlü kalmaya devam ettiği, küresel mücevher talebinin değer bazında yüzde 18 artarak 172 milyar dolarla rekor kırmasından anlaşıldı.
 

8
altın talebi

Teknoloji kaynaklı altın talebi ise tüketici elektroniği tarafındaki dalgalanmalara rağmen istikrarını korudu. Raporda, yapay zeka odaklı uygulamalardaki büyümenin bu alana destek verdiği ifade edildi.
 

9
Londra Külçe Piyasası Birliği

2026 BEKLENTİSİ YÜKSEK

2025 yılı boyunca Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) öğleden sonra altın fiyatı 53 kez tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dördüncü çeyrek ortalama fiyatı yüzde 55 artışla ons başına 4 bin 135 dolar olurken, yıllık ortalama fiyat 3 bin 431 dolarla rekor seviyeye ulaştı. 
 

10
altın arzı

Arz tarafında ise toplam altın arzı yüzde 1 artış gösterdi; maden üretimi 3 bin 672 tonla yeni bir zirveye çıkarken, geri dönüşüm 1.404 tonla fiyatlardaki yüzde 67’lik artışa rağmen sınırlı bir yükseliş sergiledi.

11
külçe-sikke

World Gold Council, 2026’ya bakıldığında jeopolitik gerilimlerin sürmesi halinde altın ETF’lerine güçlü girişlerin ve külçe-sikke talebinin devam etmesini bekliyor. Merkez bankalarının alımlarının yüksek seviyelerde kalacağı öngörülürken, yüksek fiyat ortamı nedeniyle mücevher talebinin zayıf seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

