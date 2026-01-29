Menü Kapat
Editor
Editor
 | Özge Sönmez

Bakan Yerlikaya duyurdu! 171 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde son 2 haftadır devam eden operasyonlarda 171 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 12:04

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde son 2 haftadır devam eden operasyonların detaylarını paylaştı. Operasyon kapsamında 171 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandı.

59 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmamız tarafından 26 ilde son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda; 171 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörünü yakaladık.

59'u TUTUKLANDI.
21'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Muğla, Mersin, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van’da İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıklarımız ve Jandarma Komando timlerimizce karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarımızda;
86 adet araç ile
8 adet bot ele geçirildi.

Göç yönetiminin güvenlik boyutunu; düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele alanında hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına riayet temelinde yürütülen etkin çalışmalar oluşturmaktadır.

Bu kapsamda üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme–denetim sistemlerinden yararlanılarak yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde güçlü ve caydırıcı mekanizmalar işletilmektedir.

