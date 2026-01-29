Menü Kapat
TGRT Haber
Sağlık
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Evde diş beyazlatmak artık çok kolay olacak! 12 saatte etkisini gösteren yöntem geliştirildi

Çinli bilim insanları, elektrikli diş fırçasının titreşimiyle aktifleşerek dişleri beyazlatan, aynı zamanda mineyi onaran ve zararlı bakterileri yok eden bir toz geliştirdi.

Çinli bilim insanları, elektrikli diş fırçalarından yayılan titreşimlerle aktifleşen ve dişleri beyazlatırken aynı zamanda onarım sağlayan bir toz geliştirdi. Geliştirilen yeni prototipin diş minesine bile zarar vermeden çalıştığı iddia ediliyor.

Independent'in haberine göre, genetik faktörlerin yanı sıra kahve, çay ve domates gibi gıdaların tüketimi düzenli fırçalamaya rağmen dişlerde inatçı lekelere yol açabiliyor. Oluşan lekeleri gidermek için yaygın olarak kullanılan kimyasal beyazlatıcılar etkili olsa da, bunların dişlere zarar verdikleri biliniyor.

Diş hekimliğinde sıklıkla başvurulan peroksit bazlı jeller ve gargaralar, lekeleri parçalayan "reaktif oksijen türleri" (ROS) molekülleri üretiyor ancak aynı zamanda dişin koruyucu tabakasını da aşındırabiliyor.

Evde diş beyazlatmak artık çok kolay olacak! 12 saatte etkisini gösteren yöntem geliştirildi

HEM BEYAZLATIYOR HEM DE MİNEYİ ONARIYOR

ACS Nano dergisinde yayımlanan çalışmaya göre araştırmacılar, elektrikli diş fırçasının titreşimiyle devreye giren ve dişleri hem parlatan hem de koruyan özel bir toz tasarladı. Çalışmanın yazarlarından Min Xing, geliştirilen yöntemi şu sözlerle değerlendirdi:

"Çalışmamız, uzun vadeli ağız sağlığı için beyazlatma, diş minesi onarımı ve mikrobiyom dengesini birleştiren güvenli, evde uygulanabilir bir diş beyazlatma stratejisi sunmaktadır."

Evde diş beyazlatmak artık çok kolay olacak! 12 saatte etkisini gösteren yöntem geliştirildi

Toz, bir çözelti içinde baryum titanat bileşiği ile yüklü stronsiyum ve kalsiyum parçacıklarından oluşuyor, ısıtılıyor ve BSCT adı verilen seramik tozu haline getiriliyor. Araştırmacılar, tozun titreştiğinde, kuvars kristallerinin saatlere güç sağlamasına benzer şekilde küçük bir elektrik alanı oluşturduğunu söylüyor.

Oluşan elektrik alanının tozda ROS üreten kimyasal reaksiyonlara neden olduğu belirtildi.

Evde diş beyazlatmak artık çok kolay olacak! 12 saatte etkisini gösteren yöntem geliştirildi

12 SAATTE YÜZDE 50 DAHA PARLAK DİŞLER

Araştırmacılar, çay ve kahve ile yapay olarak lekelendirilmiş insan dişleri üzerinde laboratuvar deneyleri gerçekleştirdi. BSCT tozu ve elektrikli diş fırçası kullanılarak yapılan 4 saatlik uygulamanın ardından gözle görülür bir beyazlama kaydedildi.

Tuzlu suyla fırçalanan kontrol grubuna kıyasla yeni tozla işlem gören dişlerin 12 saatlik fırçalama sonunda yaklaşık yüzde 50 oranında daha parlak hale geldiği tespit edildi.

Ayrıca tozun içeriğindeki stronsiyum, kalsiyum ve baryum iyonlarının diş yüzeyinde birikmesi sayesinde hasar görmüş mine ve dentin tabakasının kendini onardığı gözlemlendi.

