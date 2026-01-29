Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Aziz İhsan Aktaş davasında 3. gün! 200 sanık, 6 başkan tek tek savunma yapıyor

Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütüne yönelik hazırlanan ve aralarında 5’i tutuklu 6 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı "ihalede yolsuzluk" davası, 3. gününde devam ediyor. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 11:57

’nin farklı noktalarındaki ihalelerini ağıyla kontrol altına aldığı iddia edilen Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütüne yönelik yargılamada kritik sürece girildi. Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen duruşma, üçüncü gününde devam ediyor.

Aziz İhsan Aktaş davasında 3. gün! 200 sanık, 6 başkan tek tek savunma yapıyor

579 SAYFALIK İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 40'ı tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer alıyor.

İddianamede, şüphelilerden Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 farklı fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 farklı fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından, 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi talep ediliyor.

Aziz İhsan Aktaş davasında 3. gün! 200 sanık, 6 başkan tek tek savunma yapıyor

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı şüpheli Utku Caner Çaykara'nın 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiği iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer'in 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve 2 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı şüpheli Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı şüpheli Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı şüpheli Zeydan Karalar ile görevinden uzaklaştırılan ve hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin "rüşvet alma" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Aziz İhsan Aktaş davasında 3. gün! 200 sanık, 6 başkan tek tek savunma yapıyor

Hazırlanan iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı şüpheli Rıza Akpolat'ın "suç örgütüne üye olma", 26 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 3 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 19 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 4 farklı fiilden "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.

DURUŞMADA SAVUNMA MESAİSİ

Davanın üçüncü oturumunda, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları savunmalarını mahkeme heyetine sundu.

