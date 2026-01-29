AB, İran için harekete geçiyor: Devrim Muhafızları terör listesine alınabilir

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle sokağa dökülen halk, güvenlik güçlerinin sert müdahalelerine maruz kaldı. Protestolarda en az 5 bin 848 kişi hayatını kaybetti. Hem ABD'nin hem de Avrupa'nın tepkilerine neden olan olayların ardından Orta Doğu'da yeniden savaşın eşiğine gelinirken AB'den yeni bir hamle geldi.

DEVRİM MUHAFIZLARI TERÖR LİSTESİNE ALINABİLİR

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Dışişleri Bakanlar Konseyi öncesinde basın mensuplarına yaptığı kapı önü açıklamasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun AB'nin terör listesine alınmasına değindi. Kallas, "İran'a yeni yaptırımlar uyguluyoruz ve İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nu da terörist listesine alacağımızı tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

''TERÖRİST GİBİ DAVRANIRSANIZ BÖYLE MUAMELE GÖRÜRSÜNÜZ''

Kallas, toplantıda Orta Doğu başlığı altında ise öncelikle İran'a yeni yaptırımlar konusunun ele alınacağını belirterek, "Listeye yeni yaptırımlar ekliyoruz ve İran Devrim Muhafızları ordusunu terör listesine alma konusunda da anlaşmaya varacağımızı umuyorum. Bu onları El Kaide, Hamas ve DEAŞ ile aynı konuma getirecektir. Terörist gibi davranırsanız, terörist gibi muamele görmelisiniz." diye konuştu.

İRAN'DA NELER OLDU?

İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 858 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından 21 Ocak'ta yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken, 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.