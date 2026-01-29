Trump aklını mı kaçırdı? Toplantı sırasında yaptığı herkesi şoke etti! Avrupalı liderin olay çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da petrol ve doğal gaz endüstrisi yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantı sırasında Trump birden ayağa kalktı ve ''Aslında, şöyle bir düşününce... Bunu kendim de incelemeliyim'' dedi ve cama yöneldi.

Odasının Fransız pencerelerine doğru ilerledi ve kazıcıların ve ekskavatörlerin görkemli Beyaz Saray balo salonu projesi üzerinde çalışmaya başladığı inşaat alanına baktı. O esnada Trump, "Vay canına! Ne muhteşem bir manzara!" diye bağırdı. Bunun üzerine yaklaşık iki düzine sanayi lideri, ev sahibinin neyden bahsettiğini görmek için cama yöneldi. Bu sırada Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio, şaşkın ve yüzlerindeki gülümsemeyle birbirlerine baktılar.

GRÖNLAND YERİNE DEFALARCA İZLANDA SÖYLEMİ

Trump'ın bu anlam verilemeyen hareketinin ardından geçen hafta Davos'taki konuşması sırasında Grönland'a defalarca İzlanda demesi de tuhaf bulundu. Trump'ın Venezuela ve NATO müttefiklerinden Grönland'a kadar uzanan konulardaki giderek tuhaflaşan davranışları daha da rahatsız edici bir hal almaya başladı.

AVRUPALI LİDERDEN TRUMP'A 'PSİKOLOJİK DURUMU TEHLİKELİ' İFADELERİ

Dailymail'in haberine göre, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile Mar-a-Lago'da yaptığı görüşmenin ardından da Başkan Fico, Trump'ın psikolojik durumunu 'tehlikeli' bulduğunu söyledi. Bu söylem Beyaz Saray tarafından şiddetle reddedildi. Bir sözcü, "Bu, isimsiz Avrupalı ​​diplomatların ortaya attığı tamamen uydurma bir haber ve kendilerini gündemde tutmaya çalışıyorlar" dedi.

''AKLINI MI KAÇIRDI?''

Trump ilk kez 2017'de Oval Ofis'e adım attığında, Demokratlar, az egzersiz yapan, kötü beslenen, çok az uyuyan ve dikkat süresi son derece kısa olan bir adamın zihinsel ve fiziksel sağlığı konusunda endişe oluşturmaya çalıştılar. Fakat bu söylemlerin siyasi rakipleri tarafından gelmesi göz önünde bulunduruldu. Şimdilerde ise yeniden ''Aklını mı kaçırdı?'' gibi söylemler artmaya başladı.

''YAŞININ ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI''

Trump'ın 80 yaşına girmesine 5 ay kala bir zamanlar kendisinin ABD'nin eski lideri Joe Biden ile 'Uykucu Joe' olarak dalga geçtiği, kendisinin 'sınırsız enerjisinin' olduğuna dair söylemleri ise çürüyor. Trump'ın artık yaşının etkisini göstermeye başladığı düşünülüyor.

Artık Trump, kameralar önünde uyuklarken ya da 'yaşlılık belirtileri' gösterirken giderek daha sık yakalanıyor. Zaman zaman konuşmanın akışını kaybediyor, alakasız konulara sapıyor ve isimler karıştırıyor. Baş danışmanının kabine üyelerine brifinglerini kısa tutmalarını tavsiye ettiği bildiriliyor.

DEMANS İŞARETLERİ Mİ?

Bazı eleştirmenler daha da ileri giderek, hafıza kaybı, dil sorunları, zayıf muhakeme ve artan saldırganlık (örneğin insanlara hakaret etme konusunda daha az çekingen hale gelmek gibi) belirtilerinin bunamanın klasik uyarı işaretleri olduğunu ifade ediyorlar.

Giderek daha da gevezeleşen Cumhurbaşkanının, kontrol edilemeyen ve çoğu zaman tutarsız konuşkanlıkla karakterize edilen ve altta yatan nörolojik veya psikiyatrik rahatsızlıklarla ilişkilendirilen bir konuşma bozukluğu olan logoreden muzdarip olduğuna dair spekülasyonlar da ortaya çıktı.

Önde gelen psikolog Dr. John Gartner'a göre, Trump'ta "demans belirtilerinde büyük bir artış" gözlemleniyor. Trump'ın yeğeni Mary, onda, hayatının son dönemlerinde bunama teşhisi konulan babası Fred Trump'ın yaşadığı belirtilerin aynısını gördüğünü de iddia etti.

Bazı kişiler ise Trump'ın istediği zaman zeki ve ilgili kalabildiğini de ısrarla ifade ediyor.