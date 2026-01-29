Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Trump aklını mı kaçırdı? Toplantı sırasında yaptığı herkesi şoke etti! Avrupalı liderin olay çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık sorunları yeniden gündemde. Beyaz Saray'da bir toplantı sırasında aniden ayağa kalkarak yaptığıyla adından söz ettiren Trump hakkında Slovakya Başbakanı Robert Fico da iyi konuşmadı. Fico, Trump'ın psikolojik durumunun 'tehlikeli' olduğunu söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump aklını mı kaçırdı? Toplantı sırasında yaptığı herkesi şoke etti! Avrupalı liderin olay çıkışı
KAYNAK:
Daily Mail
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 10:55

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da petrol ve doğal gaz endüstrisi yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantı sırasında Trump birden ayağa kalktı ve ''Aslında, şöyle bir düşününce... Bunu kendim de incelemeliyim'' dedi ve cama yöneldi.

Trump aklını mı kaçırdı? Toplantı sırasında yaptığı herkesi şoke etti! Avrupalı liderin olay çıkışı

Odasının Fransız pencerelerine doğru ilerledi ve kazıcıların ve ekskavatörlerin görkemli Beyaz Saray balo salonu projesi üzerinde çalışmaya başladığı inşaat alanına baktı. O esnada Trump, "Vay canına! Ne muhteşem bir manzara!" diye bağırdı. Bunun üzerine yaklaşık iki düzine sanayi lideri, ev sahibinin neyden bahsettiğini görmek için cama yöneldi. Bu sırada Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio, şaşkın ve yüzlerindeki gülümsemeyle birbirlerine baktılar.

Trump aklını mı kaçırdı? Toplantı sırasında yaptığı herkesi şoke etti! Avrupalı liderin olay çıkışı

GRÖNLAND YERİNE DEFALARCA İZLANDA SÖYLEMİ

Trump'ın bu anlam verilemeyen hareketinin ardından geçen hafta Davos'taki konuşması sırasında Grönland'a defalarca İzlanda demesi de tuhaf bulundu. Trump'ın Venezuela ve NATO müttefiklerinden Grönland'a kadar uzanan konulardaki giderek tuhaflaşan davranışları daha da rahatsız edici bir hal almaya başladı.

Trump aklını mı kaçırdı? Toplantı sırasında yaptığı herkesi şoke etti! Avrupalı liderin olay çıkışı

AVRUPALI LİDERDEN TRUMP'A 'PSİKOLOJİK DURUMU TEHLİKELİ' İFADELERİ

Dailymail'in haberine göre, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile Mar-a-Lago'da yaptığı görüşmenin ardından da Başkan Fico, Trump'ın psikolojik durumunu 'tehlikeli' bulduğunu söyledi. Bu söylem Beyaz Saray tarafından şiddetle reddedildi. Bir sözcü, "Bu, isimsiz Avrupalı ​​diplomatların ortaya attığı tamamen uydurma bir haber ve kendilerini gündemde tutmaya çalışıyorlar" dedi.

Trump aklını mı kaçırdı? Toplantı sırasında yaptığı herkesi şoke etti! Avrupalı liderin olay çıkışı

''AKLINI MI KAÇIRDI?''

Trump ilk kez 2017'de Oval Ofis'e adım attığında, Demokratlar, az egzersiz yapan, kötü beslenen, çok az uyuyan ve dikkat süresi son derece kısa olan bir adamın zihinsel ve fiziksel sağlığı konusunda endişe oluşturmaya çalıştılar. Fakat bu söylemlerin siyasi rakipleri tarafından gelmesi göz önünde bulunduruldu. Şimdilerde ise yeniden ''Aklını mı kaçırdı?'' gibi söylemler artmaya başladı.

Trump aklını mı kaçırdı? Toplantı sırasında yaptığı herkesi şoke etti! Avrupalı liderin olay çıkışı

''YAŞININ ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI''

Trump'ın 80 yaşına girmesine 5 ay kala bir zamanlar kendisinin ABD'nin eski lideri Joe Biden ile 'Uykucu Joe' olarak dalga geçtiği, kendisinin 'sınırsız enerjisinin' olduğuna dair söylemleri ise çürüyor. Trump'ın artık yaşının etkisini göstermeye başladığı düşünülüyor.

Artık Trump, kameralar önünde uyuklarken ya da 'yaşlılık belirtileri' gösterirken giderek daha sık yakalanıyor. Zaman zaman konuşmanın akışını kaybediyor, alakasız konulara sapıyor ve isimler karıştırıyor. Baş danışmanının kabine üyelerine brifinglerini kısa tutmalarını tavsiye ettiği bildiriliyor.

Trump aklını mı kaçırdı? Toplantı sırasında yaptığı herkesi şoke etti! Avrupalı liderin olay çıkışı

DEMANS İŞARETLERİ Mİ?

Bazı eleştirmenler daha da ileri giderek, hafıza kaybı, dil sorunları, zayıf muhakeme ve artan saldırganlık (örneğin insanlara hakaret etme konusunda daha az çekingen hale gelmek gibi) belirtilerinin bunamanın klasik uyarı işaretleri olduğunu ifade ediyorlar.

Giderek daha da gevezeleşen Cumhurbaşkanının, kontrol edilemeyen ve çoğu zaman tutarsız konuşkanlıkla karakterize edilen ve altta yatan nörolojik veya psikiyatrik rahatsızlıklarla ilişkilendirilen bir konuşma bozukluğu olan logoreden muzdarip olduğuna dair spekülasyonlar da ortaya çıktı.

Trump aklını mı kaçırdı? Toplantı sırasında yaptığı herkesi şoke etti! Avrupalı liderin olay çıkışı

Önde gelen psikolog Dr. John Gartner'a göre, Trump'ta "demans belirtilerinde büyük bir artış" gözlemleniyor. Trump'ın yeğeni Mary, onda, hayatının son dönemlerinde bunama teşhisi konulan babası Fred Trump'ın yaşadığı belirtilerin aynısını gördüğünü de iddia etti.

Bazı kişiler ise Trump'ın istediği zaman zeki ve ilgili kalabildiğini de ısrarla ifade ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump İran'ı köşeye sıkıştırıyor: Umarım çabucak masaya gelirler
Ne zaman öleceğine dair tahminiyle şaşırtan Trump'ın talihsiz anları: Zekasıyla övünürken zihinsel gafa imza attı
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.