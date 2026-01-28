Trump İran'ı köşeye sıkıştırıyor: Umarım çabucak masaya gelirler

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu üzerinden açıklamalarda bulundu. Trump, yaptığı paylaşımda İran'a sert mesajlar gönderdi.

ABD Başkanı paylaşımında, "İran’a doğru devasa bir filo ilerliyor" diyen Trump, "Çok hızlı, büyük güçle, coşkuyla ve kararlılıkla hareket ediyor. Venezuela’ya gönderilenden daha büyük bir filo, büyük uçak gemisi Abraham Lincoln liderliğinde ilerliyor. Venezuela’ya yapıldığı gibi, bu filo da görevini hızla ve gerekirse şiddet kullanarak yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli" ifadelerine yer verdi.

"BİR SONRAKİ SALDIRI ÇOK DAHA KÖTÜ OLACAK"

Trump açıklamasında, "Umarım İran çabucak masaya gelir ve adil ve dengeli bir anlaşma yapar. Nükleer silahlar yok. Tüm taraflar için iyi olan bir anlaşma. Zaman daralıyor. Daha önce İran’a söylediğim gibi anlaşma yapın. Yapmadılar ve ‘Gece Yarısı Çekici Operasyonu’ oldu. İran’a yönelik büyük bir yıkım yaşandı. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak. Bunun tekrar olmasına izin vermeyin" sözlerini kullandı.

"BİR DONANMA DAHA GİDİYOR"

ABD Başkanı Trump, Iowa eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Trump, İran’a dönük yeni askeri hareketliliğe de işaret ederek, "Bu arada İran’a doğru şimdi güzel bir donanma daha gidiyor. Göreceğiz. Umarım anlaşma yaparlar, onu kullanmak zorunda kalmayız. Bu donanma çok güçlü" diye konuştu. Trump, "İlk seferde anlaşma yapmalıydılar, o zaman bir ülkeleri olurdu" sözleriyle de Tahran yönetimini hedef almıştı.