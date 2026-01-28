Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Trump ile anlaşamayan ABD'li siyasetçi İlhan Omar'a şırıngalı saldırı!

ABD'de Somalili Demokrat siyasetçi İlhan Omar, Minneapolis'te bir etkinlik sırasında konuşma yaparken saldırıya uğradı. Kalabalığın arasından çıkan bir kişi, şırıngadan 'kötü kokan' bir sıvı fışkırttı.

28.01.2026
ABD'de Somali doğumlu Demokrat siyasetçi İlhan Omar, Minneapolis'teki bir etkinlikte ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu'na (ICE) dair eleştirilerini sıralarken saldırıya uğradı.

Kalabalığın arasından gelen bir kişi, Omar'ın üzerine yürüyerek, ''İstifa et'' diye bağırdı ve elindeki şırıngadan 'kötü kokan' bir sıvı fışkırttı. Omar, saldırı üzerine geri doğru çekilirken korumaları saldırgana müdahale etti.

Trump ile anlaşamayan ABD'li siyasetçi İlhan Omar'a şırıngalı saldırı!

Olay sonrasında konuşmasına ara veren Omar'a bilinmeyen bir sıvının şırıngadan atıldığını polis doğruladı. Kimliği açıklanmayan adam gözaltına alınırken, Omar'ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Adamın saldırı anı anbean görülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trump ile anlaşamayan ABD'li siyasetçi İlhan Omar'a şırıngalı saldırı!

''HAYATTA KALMAYI BAŞARDIM''

Öte yandan Omar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, "İyiyim. Hayatta kalmayı başardım, bu yüzden bu küçük kışkırtıcı beni işimi yapmaktan alıkoyamaz. Zorbaların kazanmasına izin vermem. Bana destek veren inanılmaz seçmenlerime minnettarım. Minnesota güçlü" değerlendirmesinde bulundu.

https://x.com/IlhanMN/status/2016333960939262423

TRUMP İLE OMAR'IN ATIŞMALARI

Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Omar'ı "beceriksiz, berbat ve çöp" olarak nitelendiren ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de yaşayan Somali uyruklu göçmenlerin Minnesota eyaletini "mahvettiğini" savunmuştu. Trump, Omar'ın da "ülkeden atılması" gerektiğini söylemişti.

Omar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump'a mesajım: Nefret dolu söylemlerin işe yaramayacak. Somali kökenli Amerikalılar burada kalacak." ifadesini kullanmıştı.

