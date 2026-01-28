Menü Kapat
Editor
Editor
 Berrak Arıcan Baş

ABD'nin İran'a askeri yığınağı sürüyor! Trump duyurdu: Yeni donanma yolda

ABD, İran'a askeri yığınak yapmaya devam ediyor. Başkan Donald Trump, İran'a yönelik askeri operasyon iddiasını yineledi ve başka bir donanmanın daha ilerlediğini açıkladı.

28.01.2026
28.01.2026
saat ikonu 09:07

ABD Başkanı , 'a tehditlerinden vazgeçmedi. Iowa'da düzenlenen etkinlikte İran hakkında açıklamalarda bulunan ABD Başkanı, bölgeye askeri yığınağın devam ettiğini belirtti.

İran’ın kapasitesine yönelik harekatı anlatırken, ''Haziran’da, Operation Midnight Hammer’da İran’ın nükleer kapasitesini yok ettik" dedi. Bu adımın geciktiğini savunarak, "İnsanlar 22 yıldır bunu yapmayı bekliyordu. Bir ay uzaktaydılar, yapmak zorundaydık" ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'a askeri yığınağı sürüyor! Trump duyurdu: Yeni donanma yolda

''UMARIM ANLAŞMA YAPARLAR, YENİ DONANMA ÇOK GÜÇLÜ''

Trump, İran’a dönük yeni askeri hareketliliğe de işaret ederek, "Bu arada İran’a doğru şimdi güzel bir donanma daha gidiyor. Göreceğiz. Umarım anlaşma yaparlar, onu kullanmak zorunda kalmayız. Bu donanma çok güçlü" diye konuştu. Trump, "İlk seferde anlaşma yapmalıydılar, o zaman bir ülkeleri olurdu" sözleriyle de Tahran yönetimini hedef aldı.

ABD'nin İran'a askeri yığınağı sürüyor! Trump duyurdu: Yeni donanma yolda

''4. KEZ ADAY OLAYIM MI?''

ABD Başkanı Donald Trump, Iowa’da düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada İran ve ara seçimler başlıkları dikkat çekti. Trump, İran’a yönelik askeri adımları anlattığı bölümde yeni bir güç konuşlandırmasına işaret ederken; iç siyasette ise ara seçimlerin kritik olduğunu vurgulayarak seçmenlerini sandığa çağırdı.

Trump konuşmasında seçmenlerine, "4. kez başkanlığa aday olayım mı?" diye sorması üzerine seçmenlerinden büyük alkış aldı. Trump, konuşma yapacağı alana gelmeden önce Iowa'da bir yol üstü restoranına uğradı. Trump, restoran ziyareti esnasında Amerikalılara ara seçimleri hatırlatarak, "Demokratlar Meclis'i geri alırsa beni azletmeye çalışacaklar" uyarısında buldu.

ABD'nin İran'a askeri yığınağı sürüyor! Trump duyurdu: Yeni donanma yolda

''ARA SEÇİMLERİ KAZANMALIYIZ''

Konuşmanın iç siyaset bölümünde Trump, bir önceki seçim sürecine ilişkin iddialarını yineledi. Seçim sonuçlarına ilişkin de, "Tüm yedi salıncak eyaleti kazandık. Trump, yaklaşan ara seçimleri ise konuşmanın ana politik başlıklarından biri yaptı. "Ara seçimleri kazanmalıyız" diyen Trump, "Ara seçimleri kaybedersek konuştuğumuz pek çok şeyi kaybedersiniz, bu çok kötü şeylere yol açar" ifadelerini kullandı. Hem Temsilciler Meclisi hem Senato için seçmenlere seslenen Trump, "Bu yüzden buradayım, ara seçim kampanyasını başlatıyoruz" dedi.

