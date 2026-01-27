İran'dan komşularına 'savaş' tehdidi! "Sahasını kullandıran düşmandır"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Mohammad Akbarzadeh, "Komşu ülkeler bizim dostlarımızdır, ancak toprakları, hava sahaları veya suları İran'a karşı kullanılırsa, düşman olarak kabul edilecekler" dedi.

"DOSTLUK BİTER, DÜŞMANLIK BAŞLAR"

İran ve ABD arasındaki gerilim devam ederken, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Mohammad Akbarzadeh, komşu ülkeleri tehdit etti. Akbarzadeh, ABD donanmasının Orta Doğu’ya ulaşmasının ardından, komşu ülkelerin topraklarının İran'a saldırı için kullanılması halinde bu ülkelerin "düşman" olarak kabul edileceği tehdidinde bulundu. Akbarzadeh, "Komşu ülkeler bizim dostlarımızdır, ancak toprakları, hava sahaları veya suları İran'a karşı kullanılırsa, düşman olarak kabul edilecekler" dedi.