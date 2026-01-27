Menü Kapat
 Nalan Güler Güven

İran'dan komşularına 'savaş' tehdidi! "Sahasını kullandıran düşmandır"

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Mohammad Akbarzadeh, komşu ülkeleri ABD ile olası bir çatışmada topraklarını kullandırmamaları konusunda uyardı. Akbarzadeh, hava sahası veya sularını İran’a yönelik bir saldırı için açan ülkelerin "düşman" muamelesi göreceğini ilan etti.

Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Mohammad Akbarzadeh, "Komşu ülkeler bizim dostlarımızdır, ancak toprakları, hava sahaları veya suları İran'a karşı kullanılırsa, düşman olarak kabul edilecekler" dedi.

"DOSTLUK BİTER, DÜŞMANLIK BAŞLAR"

ve arasındaki devam ederken, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Mohammad Akbarzadeh, komşu ülkeleri etti. Akbarzadeh, ABD donanmasının Orta Doğu’ya ulaşmasının ardından, komşu ülkelerin topraklarının İran'a saldırı için kullanılması halinde bu ülkelerin "düşman" olarak kabul edileceği tehdidinde bulundu. Akbarzadeh, "Komşu ülkeler bizim dostlarımızdır, ancak toprakları, hava sahaları veya suları İran'a karşı kullanılırsa, düşman olarak kabul edilecekler" dedi.

