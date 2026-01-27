Menü Kapat
TGRT Haber
10°
Dünya
Avatar
Editor
 Murat Makas

Orta Doğu'da bu kez havadan hamle! ABD-İran geriliminde yeni perde

ABD, Orta Doğu'da İran ile gerilim sürerken hava kuvvetlerini harekete geçirdi. ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (AFCENT), Orta Doğu'da yapılacak tatbikata ilişkin açıklamalarda bulundu.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
27.01.2026
20:14
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
20:54

’da ve ’ın karşılıklı açıklamaları sonrası çanları çalmaya başladı. İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ABD’nin uçak gemisi hamlesi sonrası savaşa hazırlık yaptıklarının mesajını iletti. ABD Abraham Lincoln uçak gemisini Orta Doğu'ya konuşlandırmıştı.

Orta Doğu'da bu kez havadan hamle! ABD-İran geriliminde yeni perde

ABD HAVA KUVVETLERİ HAREKETE GEÇİYOR

ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (AFCENT), İran ile ABD arasındaki gerilim devam ederken, Orta Doğu'da birkaç gün sürecek hava tatbikatı düzenleyeceğini duyurdu.

ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (AFCENT) tarafından yapılan açıklamada, "AFCENT'in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanı genelinde savaş hava gücünü konuşlandırma, sevk ve operasyonel sürdürülebilirliğini sağlama yeteneklerini göstermek için birkaç gün sürecek bir hazırlık tatbikatı gerçekleştirecek" denildi.

Orta Doğu'da bu kez havadan hamle! ABD-İran geriliminde yeni perde

UÇAK GEMİSİ VE SAVAŞ GEMİSİ HAZIR

Söz konusu tatbikatın varlık ve personel dağıtım kapasitesini artırmak, bölgesel ortaklıkları güçlendirmek ve CENTCOM genelinde esnek müdahale uygulamalarına hazırlık yapmak amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Tatbikatın ev sahibi ülkenin onayıyla, sivil ve askeri havacılık otoriteleriyle yakın işbirliği içinde, güvenli ve hassas şekilde egemenliğe saygı ilkesi ön planda tutularak yürütüleceği bildirildi. , CENTCOM'un USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve beraberindeki savaş gemilerinin Orta Doğu'ya ulaştığını açıklamasından bir gün sonra duyuruldu.

Orta Doğu'da bu kez havadan hamle! ABD-İran geriliminde yeni perde

BİR HAMLE DE İRAN'DAN

İran, Hürmüz Boğazı çevresindeki hava sahasında yapılacak askeri atış faaliyeti nedeniyle NOTAM (Havacılık Duyurusu) yayımladı. Yayımlanan duyuruya göre Hürmüz Boğazı hattında 27-29 Ocak tarihleri arasında askeri atış faaliyetleri gerçekleştirilecek. Söz konusu askeri faaliyetlerin, 5 deniz mili yarıçaplı dairesel bir alan içerisinde yapılacağı belirtilirken, tatbikat süresince bölgedeki hava sahasının yer seviyesinden 7 bin 620 metre (25 bin feet) yüksekliğe kadar kısıtlı ve tehlikeli olarak değerlendirileceği kaydedildi. Yetkililer, belirtilen tarihlerde bölgeden geçiş yapacak hava araçlarının NOTAM uyarılarını dikkate alması gerektiğini vurguladı.

