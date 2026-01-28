Menü Kapat
Benim Sayfam
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

ABD'de çeyrek asrın en büyük havacılık faciasıydı! Yıl dönümünde kazaya ışık tutan bir simülasyon yayınlandı

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), 2025'te Washington'da meydana gelen 67 kişinin hayatını kaybettiği trajik havacılık kazasının yıl dönümü öncesi simülasyon ve ses kayıtlarını yayınladı. Simülasyon, helikopterin gece şartlarındaki düşük görünürlüğü ve uyarıların zamanında gelmemesinin felakete yol açtığını gösteriyor.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), 29 Ocak 2025 gecesi başkent Washington'da yer alan Ronald Reagan National Havalimanı yakınlarında 67 kişinin yaşamını yitirmişti.

Trajik kazanın yıl dönümü öncesi NTSB, kazaya ilişkin gerçekleştirilen incelemeler kapsamında ulaşılan bilgiler ve uçağın pilotlarının görüşünü yansıtan bir görsel simülasyonu yayınladı.

Yolcu uçağının mürettebatına ait ses kayıtlarının da eklendiği video, uçağın piste yaklaşırken Potomac Nehri'ni takip ettiği son iki dakikasını gözler önüne serdi.

American Airlines hava yolu şirketine ait olan CRJ700 tipi yolcu uçağının iniş için piste yakınlaştığı sırada Sikorsky UH-60 Black Hawk helikopteri ile çarpıştığı ana ilişkin simülasyon, heliokpterin gece şartlarındaki aydınlatma ve kör noktalar nedeniyle zor fark edildiğini ortaya koydu.

Öte yandan, uyarıların zamanında gelmediğini ve pilotların tepki gösterecek zaman bulamadıklarını da gözler önüne serildi.

ABD'de çeyrek asrın en büyük havacılık faciasıydı! Yıl dönümünde kazaya ışık tutan bir simülasyon yayınlandı

SİKORSKY HELİKOPTERİ ŞEHRİN IŞIKLARI ARASINDA KAYBOLDU

NTSB tarafından Salı günü gerçekleştirilen ve ölümcül kazaya ilişkin incelenen ayrıntılarının paylaşıldığı toplantıda sunulan simülasyon, Black Hawk helikopterin şehrin ışıkları arasında kaybolduğunu ve son anlara kadar görülmesinin çok zor olduğunu gösterdi.

Yolcu uçağı nehrin üzerinden geçip helikopterin silüeti görünür hale geldiğinde CRJ700'ü kaptanı ve yardımcı pilotunun tehlikeyi fark ettikleri görüldü. Simülasyon, uçağın bu an itibarıyla helikopterden kaçınmak amacıyla yukarı ve sola doğru manevra yaptığını gösterdi. Ancak bu manevra çarpışmayı önlemeye yetmedi.

29 Ocak’ta meydana gelen kazada yolcu uçağında 60 yolcu ile dört mürettebat, askeri helikopterde ise eğitim uçuşundaki üç Amerikan askeri bulunuyordu. Her iki hava aracı da Potomac Nehri’nin sularına düşmüştü.

Çarpışma, ABD’de 2001 yılından beri yaşanan en ölümcül havacılık kazası olmuştu. Olayın ardından ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki yönetim, kazadan birkaç hafta sonra Washington çevresindeki helikopter rotalarında değişiklikler yapılacağını açıklamış ve hava trafik kontrol sisteminin yenilenmesi için milyarlarca dolarlık kapsamlı bir modernizasyon sözü vermişti.

ETİKETLER
#Dünya
